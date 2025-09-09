◇プロボクシング東洋太平洋ミニマム級タイトルマッチ10回戦 王者・石井武志《判定》ジェイク・アンパロ（2025年9月9日 東京・後楽園ホール）

東洋太平洋ミニマム級王者・石井武志（25＝大橋）が挑戦者で同級8位ジェイク・アンパロ（28＝フィリピン）に3―0判定勝ちし2度目の防衛に成功した。

磨き上げた新たな武器でベルトを守った。この試合に向け、得意とするフック系のパンチに加えワンツーを強化。6回にはそのワンツーからの左ボディーで相手の動きを止めるなど随所で効果的なパンチを出すと、10回には左フックでダウンを奪った。「あれはスリップです」と冗談めかしながら「いつも倒すと言っているが、無理に倒しにいかないことをやってきた。まだまだだが、自分の試合の中でも価値のある試合ができた」と大差判定（98―91×2、99―90）での勝利に胸を張った。

昨年3月、当時のIBF世界同級王者・重岡銀次朗（ワタナベ）に挑戦（2回KO負け）するなど、世界挑戦経験のある元世界ランカーのアンパロを圧倒。世界ランキングでWBA4位、WBCとIBF7位、WBO11位に位置する石井は世界挑戦に向けてのアピールにも成功した。リング上では「大きいことは言えないのでコツコツ僕らしくやっていきたい」と話しながら「高田選手、松本選手、楽しみにしています」と14日にWBA世界同級正規王座決定戦（IGアリーナ）で対戦する両選手に“宣戦布告”。所属ジムの大橋秀行会長（60）は「世界はまだ無理だな」と手厳しかったが、「防衛戦をこなして着実に力を付けていくしかない」とさらなる成長を期待した。

石井と同じキック出身で同門のWBO世界バンタム級王者・武居由樹（29＝大橋）は14日にクリスチャン・メディナ（25＝メキシコ）との防衛戦（名古屋・IGアリーナ）を控える。「ド派手に倒すと思う。スターの姿を見せてくれると思います」とエールを送っていた。