¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í6¡½4¹Åç¡Ê2025Ç¯9·î9Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï13»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÌá¤Ã¤¿ËÜµò¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Åç¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ã¤Æ3Ï¢¾¡¡£8·î26Æü°ÊÍè2½µ´Ö¤Ö¤ê¤Ë¾¡Î¨¤ò5³ä¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦¸Í¶¿¤¬½é²ó¤Ë1ÅÀÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Îº£µ¨2ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ëËþÎÝÃÆ¤ò´Þ¤à7Ï¢ÂÇ¤Ç°ìµó6ÆÀÅÀ¤·¤ÆµÕÅ¾¤·¤¿¡£
¡¡7Æü¤Ë¤Ïºå¿À¤Î2Ç¯¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤¬·èÄê¡£µð¿Í¤Ïº£¸å¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¿Ê½Ð¡¢¤½¤·¤ÆCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Û¡¼¥à³«ºÅ¤È¤Ê¤ë2°Ì»à¼é¤ò·ü¤±¤¿Àï¤¤¤¬Â³¤¯¡£
¡¡°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¤Í¡¢Í¥¾¡¤ÏÍ¥¾¡¤Ç¡¢¤â¤¦¤Í¡¢¤Ö¤Ã¤Á¤®¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¶¯¤µ¤ÏÇ§¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡£¤Þ¤¿¤³¤¦¤¤¤¦Ã»´ü·èÀï¤È¤«¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¤¦¤ó¡£¤½¤³¤À¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ï¤¤¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£