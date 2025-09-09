¡Ö18ºÐ°Ê¾å¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡×Ãó¼Ö¾ì¤ËÄä¤á¤¿¼ÖÆâ¤Ç16ºÐÌ¤Ëþ¤Î½÷À¤Ë°ü¤é¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¡¡25ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¤âÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¡¡Èï³²´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤ÎÆÏ¤±½Ð¤ÇÈ¯³Ð¡¡¿·³ã
º£Ç¯6·î¡¢¿·³ã»ÔÆâ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç16ºÐÌ¤Ëþ¤Î½÷À¤È°ü¤é¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç25ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔÆ±°ÕÀ¸òÅù¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ÞÀô»Ô¤Ë½»¤àÀ½Â¤¶È¤ÎÃË(25)¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï¡¢º£Ç¯6·î14Æü¸á¸å5»þ¤³¤í¡¢¿·³ã»ÔÆâ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ËÃó¼Ö¤·¤¿¼ÖÎ¾Æâ¤Ç16ºÐÌ¤Ëþ¤Î½÷À¤È°ü¤é¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ö·ï¤ÏÈï³²´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤ÎÆÏ½Ð¤ÇÈ¯³Ð¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¡Ö18ºÐ°Ê¾å¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÆ°µ¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£