¡Ú£Õ¡Ý18»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°£ÒÁ´¾¡¡ª ²£ÉÍ¡¦±üÂ¼Íê¿ÍàÆóÅáÎ®á¤Ç¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³Àï¾¡Íø¤Ë¹×¸¥
¡¡Ìîµå¤Î¡ÖÂè£³£²²ó£×£Â£Ó£Ã¡¡£Õ¡½£±£¸¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¤Ç£²Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜÂåÉ½¡Ê»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ï£¹Æü¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥é¥¦¥ó¥ÉºÇ½ªÀï¤Î¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³Àï¡Ê²Æì¥»¥ë¥é¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆáÇÆ¡Ë¤Ë£³¡½£°¤Ç´°¾¡¡£Á´¾¡¤Ç¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï²£ÉÍ¹â¤ÎÅêÂÇÆóÅáÎ®º¸ÏÓ¡¦±üÂ¼Íê¿ÍÅê¼ê¤¬¡Ö£µÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤ÇÀèÈ¯¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³ÂÇÀþÁê¼ê¤Ë¼«¸ÊºÇÂ®¤Î£±£´£¸¥¥í¡¢£³²ó£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¡££´²ó°Ê¹ß¤âàÂçÃ«¥ë¡¼¥ëá¤Ê¤é¤Ìà±üÂ¼¥ë¡¼¥ëá¤Ç¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÂÇÀÊ¤Ï¡¢½é²ó¤¬»°¼ÙÈô¡¢£³²ó¤ÏÍ·Ê»»¦¤È²÷²»¤¬½Ð¤º¡£ÂÇ¼Ô¤ËÀìÇ°¤·¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¤¿£¶²ó¤ÎÂÇÀÊ¤â¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤È»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¾®ÁÒÁ´Í³´ÆÆÄ¡Ê£¶£¸¡Ë¤È¡Ö¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ëÅê¤²¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤è¤¯Åê¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñºÝÉñÂæ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈóËÞ¤Ê²ÄÇ½À¤òÈäÏª¤·¤¿±üÂ¼Íê¤Ï¡¢»î¹ç¸å¡Ö¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÊÂåÉ½¤Ç¤â¡ËÅê¼ê¤ÈÌî¼ê¤È¥Ù¥ó¥Á¥ï¡¼¥¯¤Î»°ÅáÎ®¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î°ìÈÖ¤Î»Å»ö¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£Æü¤Ï´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼¡¤Ïà±üÂ¼¥ë¡¼¥ëá¤¬º¬ÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½¼¼Â´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£