大谷翔平 逆転呼び込む弾丸ツーベースで貢献 先発陣の奮闘にロバーツ監督「我々は先発投手陣を軸にしている」

＜2025年9月8日(日本時間9日)ロサンゼルス・ドジャース対コロラド・ロッキーズ＠ドジャー・スタジアム＞

ドジャースの大谷翔平選手（31）は8日（日本時間9日）、本拠地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で出場し、3打数1安打1四球1得点。打率は.279。

試合は3対1で地区首位のドジャースが勝利し、2位のパドレスも勝利したためゲーム差は1のままとなっている。

大谷が超速二塁打を放ち逆転勝利に貢献した。1対1で迎えた7回2死一塁。

ロッキーズの救援右腕チビイが投じた90.5マイル（約145.6キロ）のチェンジアップをとらえた打球は速度114.3マイル（約183.9キロ）で一・二塁間を突破し、さらに大谷はこの当たりで快足を飛ばし二塁を陥れる好走塁。

2死二・三塁と勝ち越し機を演出し、ベッツの決勝適時打へと繋がり、ドジャースが3対1と勝ち越した。

投げては先発グラスノーが四球と盗塁と犠飛で1点を失ったものの、7回までを無安打投球。

継投でのノーヒッターの記録がかかる中、2日前に山本由伸のあわやノーヒッターの快投を引き継げなかったトライネンが8回を無安打投球。

記録達成は9回に登板したスコットに託されたが、先頭のリッターに左越え二塁打を許し、継投でのノーヒッターは夢と消えた。

大リーグ公式のサラ・ラングス記者によれば、3試合のスパンで2度9回にノーヒッターを逸したチームはメジャー史上ドジャースが初という。※メジャーでは失点があっても無安打であればノーヒッターの扱いになる。

それでもドジャースは3対1で2連勝とし、西地区首位の座をキープしている。





ロバーツ監督 試合後コメント

ーーグラスノーの投球について

素晴らしかった。序盤はリズムを探していたように見えたが、4～7回は本当に良かった。

カーブも良かったし、速球も良かった。しかも初めて組む捕手相手にあそこまでできたのは立派だ。

球数も多くなり、背中の問題から戻ったばかりで107球になったので、あのタイミングで降板させるのは当然だった。それでも本当に素晴らしい投球だった。

ブレイク（トライネン）はとても良かった。そしてタナー（スコット）は二塁打を浴びたが、あれは低めのスライダーを打者がうまく拾ったものだ。

その後は弱い当たりでアウトも取れた。ゼロを二つ重ねられたのは良かった。最も大事なのはチームとして勝てたことだからね。

ーー二塁打を浴びた時に不安は

そういうふうには考えないようにしている。選手を信じることを示さなければならない。

もちろん彼らは仕事を果たさなければならないが、今夜は良かった。

山本のときもそうだったが、効率や球の質次第では少し（先発を）引っ張ることもある。（先発の好投が続き）興奮の方が大きい。

山本のときは9回まで行かせて良いと感じていたし、今日も状況を踏まえると迷いはなかった。何より彼らが良い投球をしていることが嬉しい。

我々のチームは先発投手陣を軸にしているのは明らか。だからこそ彼らに頼っていく。

彼らがゼロを積み重ねれば、打線が試合をこじあけるチャンスを持てるし、接戦に持ち込める。今夜もムーキー（ベッツ）の一打で勝つことができた。

リリーフ陣を温存し、適切なマッチアップを組むことにもつながる。理想的な継投が組めないこともあるが、先発陣がこうして投げてくれることでチーム全体が助かっている。



グラスノー 試合後コメント

ーー今日の投球について

すべて良い感じだった。タイミングも良かった。少しフォーシームがズレていて、全部引っ張ってしまっていたが、肩をもう少し長く残すようにした。

そこを修正したらタイミングが合いだし3～4回くらいからすべてがかみ合った。

ーー首脳陣の判断について不満はあったか

いや、ない。もちろんそういう場面では気持ちはあるが、記録なども理解しているし、首脳陣の決定に理由があるのは分かっている。

序盤はカウントをしっかり取ることが重要だった。試合が進むにつれテンポの良いイニングもあり、早くアウトも取れたので良かった。

ーー背中痛の状態は？

背が高いとよくある症状らしいが、背中の痙攣が出ることがある。前回は投げていたら完全に「投げられない状態」になる感覚があったので回避した。

休んでエネルギーを充電し調整し投げられる状態にした。小さな痙攣のときに無理をするのは良くない。高校の成長期以来ずっとそういう問題を抱えているので、予防的な判断だった。

