¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¸¶Ìý¤Ï£¶£²¥É¥ëÂæ¸åÈ¾¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£Ù¸¶Ìý¥ªー¥×¥ó ¸¶Ìý¤Ï£¶£²¥É¥ëÂæ¸åÈ¾¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£Ù¸¶Ìý¥ªー¥×¥ó ¸¶Ìý¤Ï£¶£²¥É¥ëÂæ¸åÈ¾¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£Ù¸¶Ìý¥ªー¥×¥ó 2025Ç¯9·î9Æü 21»þ52Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¸¶Ìý¤Ï£¶£²¥É¥ëÂæ¸åÈ¾¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£Ù¸¶Ìý¥ªー¥×¥ó NY¸¶ÌýÀèÊª10 25·î¸Â¡ÊWTI¡Ë(NY»þ´Ö08:38) 1¥Ð¥ì¥ë¡á62.84¡Ê+0.58¡¡+0.93%¡Ë ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¥¢¥¸¥¢¡¦¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£ÆÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡á09/09±Ä¶ÈÆü»þÅÀ¡á £Î£Ù¶â¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¡¡·øÄ´¡¢£³£·£°£°¥É¥ë¼êÁ°¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤ë £Î£Ù¸¶Ìý¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¡¡£¶£²¥É¥ëÂæ¸åÈ¾¤Ë¾å¾º¡¢¥É¥ë°Â¤Ç