¥É¥ë±ß¤Î¥Ô¥Ü¥Ã¥È¤Ï£±£´£¶¡¥£¹£¶±ßÉÕ¶á¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¥É¥ë±ß¤Î¥Ô¥Ü¥Ã¥È¤Ï£±£´£¶¡¥£¹£¶±ßÉÕ¶á¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡¡Åìµþ»þ´Ö¡Ê21:40¸½ºß¡Ë
¥É¥ë±ß
¸½ÃÍ146.99¡¡¹âÃÍ147.58¡¡°ÂÃÍ146.31
148.88¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
148.23¡¡Äñ¹³2
147.61¡¡Äñ¹³1
146.96¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
146.34¡¡»Ù»ý1
145.69¡¡»Ù»ý2
145.07¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥æー¥í±ß
¸½ÃÍ172.39¡¡¹âÃÍ173.53¡¡°ÂÃÍ172.14
174.62¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
174.08¡¡Äñ¹³2
173.23¡¡Äñ¹³1
172.69¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
171.84¡¡»Ù»ý1
171.30¡¡»Ù»ý2
170.45¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ý¥ó¥É±ß
¸½ÃÍ199.13¡¡¹âÃÍ200.05¡¡°ÂÃÍ198.80
201.10¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
200.58¡¡Äñ¹³2
199.85¡¡Äñ¹³1
199.33¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
198.60¡¡»Ù»ý1
198.08¡¡»Ù»ý2
197.35¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡¡Åìµþ»þ´Ö¡Ê21:40¸½ºß¡Ë
¥É¥ë±ß
¸½ÃÍ146.99¡¡¹âÃÍ147.58¡¡°ÂÃÍ146.31
148.88¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
148.23¡¡Äñ¹³2
147.61¡¡Äñ¹³1
146.96¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
146.34¡¡»Ù»ý1
145.69¡¡»Ù»ý2
145.07¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥æー¥í±ß
¸½ÃÍ172.39¡¡¹âÃÍ173.53¡¡°ÂÃÍ172.14
174.62¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
174.08¡¡Äñ¹³2
173.23¡¡Äñ¹³1
172.69¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
171.84¡¡»Ù»ý1
171.30¡¡»Ù»ý2
170.45¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ý¥ó¥É±ß
¸½ÃÍ199.13¡¡¹âÃÍ200.05¡¡°ÂÃÍ198.80
201.10¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
200.58¡¡Äñ¹³2
199.85¡¡Äñ¹³1
199.33¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
198.60¡¡»Ù»ý1
198.08¡¡»Ù»ý2
197.35¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯