「バターといえば日本だと言わせたい」 BROWN SUGAR 1ST代表取締役の荻野みどりさんが狙う新たなココナッツオイルの形

クックパッドのポッドキャスト番組「ぼくらはみんな食べている」。食や料理に熱い思いを持ち活躍するゲストを迎え、さまざまな話を語ります。クックパッド初代編集長の小竹貴子がパーソナリティを務めます。今回は、BROWN SUGAR 1ST代表取締役の荻野みどりさんがゲストの後編です。

ココナッツオイルをバターへ昇華させる

小竹：今日はみどりさんの会社、ブラウンシュガーファーストの新商品を持ってきてくださったそうですね？





荻野さん（以下、敬称略）：「Better than Butter」というプラントベースのバターを持ってきました。見た目も味もテクスチャもバターなのですが、原材料は水分を除いて96％がココナッツでできているというもので、ココナッツ屋として気合いを入れて作った代物になります。

小竹：どのようにして考えたのですか？

荻野：ココナッツオイルは、生産の背景を見ても穀物とかではなくて木で作られているので、サステナビリティも高くてすごくいい油なのに、日本のみなさんからは料理に使いにくいし、どう使っていいかわからないという声が多かった。ココナッツオイルブームが落ち着いていく背景には“使いにくさ”というものがあったんです。

小竹：そうなのですね。

荻野：だから、難しい解釈をしなくても簡単に使える形にちゃんとアップデートしたいという思いがありました。それで、バターという形に昇華させればいいと思って、開発を始めました。

小竹：難しくなかったですか？

荻野：すごく難しかったです。ヴィーガン商品はアメリカにもたくさんありますが、ヴィーガンだけど添加物を山盛り使うものが多い。ヴィーガンとナチュラルは両立しないんです。ヴィーガンとオーガニックも両立しない。でも、当社は「我が子に食べさせたいかどうか」が理念なので、ヴィーガンでありつつオーガニックで、できるだけシンプルレシピを実現させるというところで苦労しました。

小竹：何年くらいかかったのですか？

荻野：3〜4年はかかっています。実際に物ができるまでは構想から2年くらいでできたのですが、当社はココナッツオイルもおやつも、全て常温の流通をしているのに、Better than Butterは低温チルドの温度帯や冷凍で物流するので、問屋さんも棚も取り扱いも変わる。だから、全く違う世界に飛び込んじゃいましたね。

小竹：そんなバターを今日はパンの上に乗せて食べてみたいと思います。

荻野：ぜひ召し上がってください。業界を先陣切って走っているトップシェフたちにも食べていただいたのですが、みなさんからのフィードバックがものすごく良かったんです。

小竹：ものすごくおいしいです。

荻野：おいしいでしょう！私は普通のバターよりこっちのほうが好きになっていて、乳感たっぷりのもの好きなのですが、これを食べると乳感がちょっと獣っぽく感じるようになってきちゃったんですよね。

小竹：軽やかなコクもありますよね。

荻野：ベタつかなくて、口の中でサッと溶けるんですよね。コレステロールとトランス脂肪酸は含まないのに、ココナッツなのでMCTオイルは含む。だから、ものすごく体にもいい。これはもう発明です。世紀の大発見です（笑）。





小竹：パン作りなどにも使える？

荻野：クロワッサンを焼くとすごくおいしいです。これで焼くと仕上がりが軽くてサクサクです。ほかのヴィーガンバターだと結構ズシッとしちゃう。そういったテクスチャという面でもすごくいいものができました。

小竹：買えるのはもう少し先なのですよね？

荻野：そうなんです。業務用が先で、みなさんのお近くのレストランやカフェなどで原料としてまず浸透させます。そして、来年の1〜2月くらいを目指して店頭に並んでいくのではないかと思います。

小竹：パッケージもすごく可愛いですが、デザイナーはどなたなのですか？

荻野：インスタで見つけたイラストレーターさんにお願いをしました。ヴィーガンバターという響きだと、ちょっとストイックな感じがしますが、パッケージを可愛くすることで、ヴィーガンバターということよりも、可愛いからちょっと食べてみようというところに持っていける。それで食べていただいて、どっちがいいかを選んでいただければいいかなと考えました。

小竹：ウサギやワニまで食べちゃっていますからね。

荻野：ココナッツが生産される赤道付近エリアの絶滅危惧種の動物たちをできるだけ描いているんです。生産の背景として、動物にも人にも地球にも次世代にもより良い選択を作りたいという思いで「Better than Butter」という名前にしたので、それを表現した1枚絵になっています。

「ほしいものがなければ作る」という思いで動く

小竹：今日はオーガニックのお菓子もたくさん持ってきてくださったのですよね。個人的には薬膳おやつがすごく好きです。

グルテンフリー・動物性原料不使用の薬膳おやつ

荻野：薬膳おやつは今アメリカでマンハッタンを中心に10店舗くらいで売っていて、パリでも1店舗で売っています。パリは飛び込み営業をしました。レジ打ちのお姉さんに「これ仕入れない？ちょっと食べてみて」と言って、フランス人のお姉さんに食べてもらって、そこから4〜5回はオーダーが来ていると思います。

小竹：これは仕入れもみどりさんが自分で探したのですか？

荻野：そうですね。薬膳のいい食材は中国にあるんです。中国何千年の歴史で彼らは薬膳食材を食べているので。今年の1月に中国の青島に行ってナツメの山々をしっかりと見て、こういうところで作っているんだというのを確認してきています。

小竹：新しいものを探したり売ったりという思いはどこから来ているのですか？

荻野：自分が食べたいかどうかですね。ほしいものがなければ作るという感じで増えてきています。

小竹：ほしいものというのは、もちろんおいしいということもありますが、体にいいという面もありますよね？

荻野：そうですね。当社はこの3年くらいはスナック菓子に力を入れているのですが、売り場を見ていると、食事とおやつの境界線がどんどんなくなっている。食事もしくはグミといった感じで、グミが機能性を持ち始めて、いろいろな栄養素を持ったり、噛み応えや満腹感を出したりして、食事に近づこうとしているんです。

小竹：わかります。

荻野：食事はもっと手軽になっていて、この境界線が曖昧でグラデーションになってきているのですが、この部分にナチュラルがなかった。この領域もちゃんとナチュラルな選択肢を持つことが必要だと思って、食事とおやつの間の領域を意図的にたくさん作るようにしています。

小竹：この薬膳おやつもその中の1つなのですね。

荻野：食事とおやつの間という部分の消費はすごく伸びていて、そこにナチュラルな選択肢がないとつまらないですし、娘に食べさせたいと思う選択肢がないのは嫌なので、私も娘も気兼ねなく食べられるナチュラルでハンディーなおやつを作りたかったんです。このボリュームゾーンを伸ばそうと思ってバシバシ作りました。

小竹：まだまだ小さい市場だと思いますが、もっと多くの方に広めるためにどういうことをしようと考えていますか？

荻野：まずはおいしさを追求します。私がおやつを始める前に市場にあったのは甘栗と干し芋でした。この2つは安心して食べられるおやつでしたが、それしかなかった。だから、このゾーンを楽しく増やしたかったんです。

小竹：甘栗と干し芋ゾーンを？

荻野：もっとファンキーに（笑）。スナックとして楽しく食べられるものがほしかった。地味という感じよりも、楽しく食べようみたいな。この領域を日本にもちゃんと作りたいと思って、意図的に作ってきています。

小竹：そういった視点を持ちながら、新商品を作っていくのですね。

荻野：そうですね。だから、スーパーに滞在する時間は長くて、ジーッと見ています。商品1個1個を注視することもあるし、俯瞰して売り場の棚や傾向を見るということもしています。

小竹：例えば、どういった見方ですか？

荻野：当社は油や酢、砂糖なども扱っているので、調味料の棚に行って、品揃えの量はもちろん、醤油よりもかけるだけのポン酢みたいなものが増えてきているなとか、ちょっと引いた目線で見るようにしています。あとは、この領域の商品はここに刺していったほうが面白いみたいな目線でも見ていますね。

世界のバター市場の“5％”を取りにいく

小竹：次はどういったものを考えているのですか？

荻野：次はもうバター一直線です。世界のバターの5％をこれに置き換えようと思っています。その第1歩として、アメリカでしっかり売る。アメリカの場合、ヴィーガンやオーガニック市場が日本の10倍以上もあるので、ここにしっかり打って出て知名度を取っていくことが大事なんです。だから、これを引っさげて、アメリカで大暴れしてきます。

小竹：日本からアメリカに行く場合、日本の和の食材である人が多いですが、アメリカにバターで勝負をするというのはすごいですよね。

荻野：グルメというと、アメリカでも日本のプレゼンスは高いので、日本のトップシェフたちに味を監修してもらっています。フィリピンの自然で育んで、日本人のシェフたちと味を磨いてきたという商品になっていますね。

小竹：日本とアメリカでは伝え方はやはり違うのですか？

荻野：日本の場合はヴィーガンが全く刺さらない。一部の人だけになってしまう。だから、楽しくておいしいという部分を全面的に出していきたいと思っています。逆にアメリカは、ヴィーガンのものがあればそっちを食べたいという人が多い。よりサスティナブルなものを選ぶ消費者が育ってきていて、その次に生産の背景などの話にもう1つ踏み込んでいけるのがアメリカだと思っています。

小竹：ヨーロッパのほうが多い印象がありました。

荻野：バターのマーケットでいうと、世界で一番消費しているのはインドです。2番目がざっくりとヨーロッパで、3番目がアメリカです。ヨーロッパといってもいろいろなので攻略が難しいから、一旦アメリカでしっかり名を上げて、そこからヨーロッパに行こうと考えています。なので、うちの支社はニューヨークにある。次のヨーロッパ、中東というところを見込んでいるので、ロサンゼルスではなくてニューヨークなんです。

小竹：世界のバターの5％というのは、どのくらいの規模なのですか？

荻野：ほんの2000億円です（笑）。でも、そのくらいになっていくイメージはもう湧いているので、今私が心配しているのは、ココナッツが足りないということを既に思い始めています（笑）。

小竹：5％に変わったときの“食”は、どうなっていると思いますか？

荻野：5％はたぶん行くんです。なぜかというと、世界的に人口が増えて、さらにみんな経済力がついてきていて、グルメになっていくと、バターの消費量は必然的に上がる。世界中のバターのニーズがまずどんどん上がり続けているんです。

小竹：しかも、消費量の多いインドは人口が増えていますからね。

荻野：そうなんです。ニーズがすごく伸びていて、みんなグルメになっていて、みんな北海道とか大好きだし、バターが食べたい。一方、こんなに暑いと牛の搾乳量は減るし、水もヨーロッパ中心に枯渇して水源が問題になっている。あと、紛争で飼料がうまく育たないとか、バイオエタノールに使われるからそっちに売ったほうがいいとかで、牛が作るバターのコストは上がるし量は減るので、供給が小さくなっていく未来が…。

小竹：牛は環境負荷も大きいですしね。

荻野：シュリンクしていく要因がすごく多いですし、バターの値段はどんどん上がっていますが、これから先もどんどん上がる要素しかないんです。そんな中で、ただ需要は伸び続けているので、そこを埋めるものが必要。それが「Better than Butter」なんです（笑）。

小竹：私が変える（笑）。

荻野：今ヴィーガンの領域は、ヨーロッパでもアメリカでもみんな資金調達をしていて、すごく面白い企業がたくさん出てきているんです。ビル・ゲイツさんもお金をボンボン出したり、大手さんもどんどん出てきたりして、次の食品を握るものとして、ヴィーガン界隈とフードテック界隈、アグリテック界隈などにすごくお金が集中してきているのですが、そこに日本の企業のプレゼンスが全くないんです。

小竹：確かにあまり聞かないですね。

荻野：だから、Better than Butterはフィリピンで作るのですが、日本のブランドとして、日本のクオリティとして出していくことで、世界で今一番ホットなプラントベース界隈に日本の企業として爪痕を残しに行こうと思っています。「バターといえば日本だよね」というのを取りに行こうと思っています。

「世界の食文化を変えた」と言われたい

小竹：好きなことを仕事にするのはすごく難しいと思いますが、みどりさんはそれをやりきっています。そこにはどういった思いがありますか？

荻野：基本的に私は食いしん坊で、本当に食べるのが大好きだし作るのも大好きなんです。ただ、子どもたちや孫たちの未来のことをよく考える。私はできるだけ現地に行くし、世界中のオーガニック生産者さんに会いに行ったりもするのですが、先進国の食文化を見たり、日本の食生活を見たりする中で、「この調子でいくと孫と一緒におにぎりを食べる未来は来ないな」と思ったことがあったんです。

小竹：はいはい。

荻野：たまたま私は食品会社をやっていて、商品を生み出して食卓に届けることができる商売のツールを持っている中で、それを傍観するのではなくて、できるだけ孫たちとおにぎりを食べられる未来に近づくアクションを取らないと申し訳ないという思いが強いかもしれないです。だから、あと20年くらいは孫のために頑張るかみたいな感じで動いているかもしれないです。

小竹：失敗するとそこで辞めてしまう経営者も多い中、挫けずに続けているのがみどりさんのすごいところだと感じます。

荻野：ココナッツオイルのブームを作ったとは思うのですが、「ココナッツオイルブームを作った荻野みどりさん」と死ぬときまで言われたくないなと思って。あと1個アップデートしておかないとダメだと思っているんです。ちょっとこのままではいけないと思って、「世界の食文化を変えた」くらいの自己紹介にしなくてはいけないと思って（笑）。

小竹：かっこいい！バターを超えて文化まで！

荻野：そうなんです。「世界の牛を救った」かもしれないですけど（笑）。次のステージの目標を作って、もっと私はできると思っていて、自分が一生懸命走ったときの、その先の10年後の自分に興味がありますね。

小竹：今よりも未来の自分ですね。

荻野：どこでどういうことをしているのか。その先にどういった生産者さんたちの生活があるのだろうかなどに興味があって、それを見てみたいです。

小竹：娘さんも起業されているのですよね？

荻野：娘も起業家ですね。今14歳ですが、小5から起業しています。東京で暮らしていますし、オーガニックの野菜とかも食べているので、全国で見るとリッチキッズの部類になるのかもしれないですけど、マインドとしてそこに甘んじてほしくなくて、自分で生きていくお金は自分で稼ぐ子に育てたいんです。

小竹：うんうん。

荻野：だから、小さいときからお金はあげていないんです。だけど、商売の仕方は教えてきています。庭に咲いているミントだって、近くにいっぱいレストランがあるのだから売りに行くことができるみたいな感じで（笑）。

小竹：そんなお母さんもいるのですね（笑）。

荻野：そういうメンタルで育ててきていて、どうやって稼ぐみたいなことや、その行動が何を生むのかみたいなことは徹底的に話し合いをしてきているので、自然な流れの中で起業になりました。娘はアパレルの事業をしています。

小竹：食ではないのですね。

荻野：食ではなくて洋服の生産の背景に彼女は関心を持っていて。たくさんの服が毎シーズごとに街に並ぶけど、どこから来てどこに消えていくのかというところに、小5のときにドキュメンタリーとかを見て関心を持ったみたいなんです。

小竹：すごいですね。

荻野：そこから生産の背景を調べたら、人権の問題や環境の問題、そして廃棄の部分でもいろいろな負荷があって、その上に成り立っているとわかり、子どもたちの古着の循環プラットフォームを作るということをやり始めて、ピッチコンテストで優勝して賞金を取って帰ってきたんです。

小竹：お母さんよりも稼ぐかもしれない？

荻野：稼ぐと思います。起業家として娘が追いかけてきたんですよ。だから、うかうかしていたら、こんなちっぽけな背中だと超えられてしまう。急いで超えられない背中にならなくてはいけないみたいな感じでやっていますね。

小竹：親子揃ってかっこいいですね。

荻野：極端なんです。2人して猪突猛進タイプなので。うちは離婚しているので母子家庭なのですが、お互いに「本当にそんなのでいいのか」とか言い合いをしています（笑）。たまに2人でダラッとすることもありますし、たぶん似ているんですね。

小竹：仕事以外で、今後やってみたいことはありますか？

荻野：ピアノを弾けるようになりたいですね。弾き語りってかっこいいじゃないですか。仕事以外だとそうなっちゃいますね（笑）。

小竹：なるほど（笑）。

荻野：実は当社は2029年の上場を目指しているんです。それでしっかりと規模を出して、世界のバターの5％を取ることを実現して、20年とか30年走り切った先には、児童養護施設をいっぱい作りたい。手作りのごはんがおいしい児童養護施設を世界中にポチポチと作りたくて、それが一応目標ですね。

小竹：そこでごはんを作るおばちゃんとして私を雇ってください。

荻野：ぜひお願いします！おいしいものを食べたら戦争もなくなる。みんなで胃袋で繋がって、ダイニングテーブルで語り合ったら喧嘩もなくなります。

小竹：結局、仕事にいきましたね。

荻野：そうですね。ピアノは弾かなそうですね。ピアノは80歳くらいからやるかもしれないです（笑）。

（TEXT：山田周平）

【ゲスト】

第40回・第41回（8月15日・22日配信） 荻野みどりさん



1982年生まれ、福岡県出身。2011年、第一子の出産を機に食の大切さに目覚め、「子どもに食べさせたいかどうか？」を基準に食材を厳選したお菓子ブランド「ブラウンシュガーファースト」を立ち上げ。青山の国連大学前のファーマーズマーケットで娘をおんぶして販売を始める。その後、バターやマーガリン、ショートニングに代わる油としてココナッツオイルに出合い、輸入・卸をスタート。ココナッツオイルブームの立役者として多数メディアに出演。会社は3年で年商5億円に急成長＆その後3度の倒産危機を乗り越える。コロナ禍終盤にアメリカ進出を決意し、2025年夏、愛娘とともに渡米！著書に『こじらせママ 子育てしながらココナッツオイルで年商7億円。』（集英社）『今すぐ使いたい！ココナッツオイル』（小学館）『子どもから大人まで ココナッツオイルのヘルシーおやつ』（講談社）など。

ブラウンシュガーファースト公式HP：



日本サイト



米国サイト

Instagram：



日本 @bs1st



米国 @brownsugar1st

【パーソナリティ】

クックパッド株式会社 小竹 貴子



クックパッド社員／初代編集長／料理愛好家。

趣味は料理🍳仕事も料理。著書『ちょっとの丸暗記で外食レベルのごはんになる』『時間があっても、ごはん作りはしんどい』（日経BP社）など。

X： @takakodeli



Instagram： @takakodeli