空間丸ごと持ってくる。そんな時代が、やってくる。

4カ月前に、しかも離れた会場で行なわれたのに、今目の前で繰り広げられているように感じられる。振動まで伝わってきて、まるで自分がライブの一部になったような感覚すらある。

現在開催中の大阪・関西万博のNTTパビリオンでは、Perfumeによる"時空"を超えたライブパフォーマンスを見ることができます。

すでに行った人には、あれは何だったのか。これから行く人には、行く前に知っておくと体験が何倍にも楽しめる、そんな情報をお届けします。

世界初の技術で行なわれたPerfumeライブ

2025年4月2日。1970年の万博にあった電気通信館の跡地に建てられた特設ステージで行なわれたPerfumeによるライブを、大阪・関西万博のNTTパビリオンに空間ごとリアルタイムで伝送するという、世界初の技術を用いたパフォーマンスが行なわれました。

現在このパフォーマンスは、NTTパビリオンで追体験できるようになってます。

パビリオンでは、新曲「ネビュラロマンス」と共に、視点をグルグルと変えながら、3人の息の合ったダンス、目まぐるしく展開する時空を超えた世界を、Perfumeたちと一緒に飛んでいるような感覚で体験できます。

この、実際のライブとも、映画を見ているのとも違う体験をもたらしているのが、大容量・低遅延・低消費電力の通信を実現するNTTの最新技術「IOWN」です。

Perfumeたちを丸ごと3Dデータにして、リアルタイムで伝送する

パビリオンでの追体験では、3Dメガネをつけてパフォーマンスを鑑賞。Perfumeの全身を立体的に取り込んだ3Dデータが映像として映し出されます。Perfumeたちの正面、横、と、シーンを切り替えることなく、流れるようにアングルが移動していきます。

実際のステージでは、3台のLiDARセンサーと1台の光学カメラを組み合わせた収録システムが7セットに加え、4Kステレオカメラ4台が3人を囲むように配置されました。

これによりライブ時、Perfumeの動きはその場で3D点群データとして計測され、大阪・関西万博のNTTパビリオンへとリアルタイムで伝送されました。ちなみにこれは世界初の試みです。

また流れるようなアングルも、ライブ時にNTTパビリオンが受け取ったデータをリアルタイムで視点を自在に変えながら立体映像としてアウトプットしたものなんだとか。

ダンスの振動まで送っちゃう

驚くのはこれだけではありません。Perfumeたちのダンスによって生まれる振動も、NTTパビリオンに送られました。

ライブ中、Perfumeたちの足元には、加速度センサーが取り付けられ、ダンスの中で生まれる振動をデータ化。位置情報と合わせてNTTパビリオンに送っていたのです。

NTTパビリオンの床には128個の振動子が埋め込まれ、リアルタイムでPerfumeたちの動きと連動。この技術もまた、"今その場にいる"感じをもたらすライブ体験を生み出しています。

もちろん、NTTパビリオンの追体験でも感じることができますよ。

恐ろしく膨大なデータの送受信を可能にする、光の技術

今回のパフォーマンスでは、IOWNの技術によってPerfumeの3D映像データ・床の振動・照明演出が送られました。

こんな膨大なデータ、今の通信インフラじゃ、送って、処理して、しかも映し出すなんてことを簡単にできるはずもありません。

これを可能にしたのが、フォトニクス（光）ベースのネットワーク環境「IOWN-APN」。

いまの通信は電子（電気）を使ってますよね。しかしIOWNは光をベースにすることで、これまでにない速さ・大容量・低遅延・省エネを実現します。

膨大なデータを“まるごと”送れるため、遠く離れた場所にいても、空間そのもののような大規模なデータでも、丸っと転送することができるようになるんです。

3部構成のパビリオン。コミュニケーションの未来を感じる

NTTパビリオンは、Perfumeのパフォーマンスを体験できる「Zone2」を含め、3つのゾーンで構成されています。

「Zone1」では通信技術の発展を振り返る映像を通して、「いまだに私たちは、感情や感覚、気配や空気までは送ることができない」こと、そしてその先に「これまで送ることができなかったものまで送れる未来の可能性」が示唆されます。

「Zone3」では「自分という存在さえもひとつの可能性に縛られるものではない」というコンセプトのもと、会場内でスキャンした自分の姿が、踊り、年齢を変化させていく映像が壁一面に投影され、自己認識を問われるような体験が用意されています。

外も面白いNTTパビリオン

パビリオンの外にも注目です。

まず、パビリオンにかかった布の動きを注意深く見てみましょう。

NTTパビリオンを体験している人たちの表情がリアルタイムで解析され、笑顔が多ければ多いほど、パビリオンを覆う布が揺れるという仕掛けになっています。もちろんこれも、光ベースの遅延のない伝送技術がなせる技。

またパビリオンを出たところに設置されている「ふれあう伝話」では、万博会場内の別の場所にある「ふれあう伝話」と繋がって、声だけでなく、叩いた振動もリアルタイムに届けられるようになっています。

ワイヤレステレホンからスマホへ。次は、Perfumeライブから、未来のコミュニケーションへ

1970年の万博で、NTTの前身である日本電信電話公社は、ワイヤレステレホンやテレビ電話などの当時誰も想像もできなかったテクノロジーを展示しました。

それから月日が流れた今、ガラケーはもはや過去のものとなり、スマートフォンで電話以上のことができ、仕事やプライベートでもテレビ電話でコミュニケーションするのが当たり前の時代になりました。

今回のNTTパビリオンで展示された技術も、今の段階では私たちの理解は遠く及びませんが、きっと数十年後にはもう当たり前の技術になっているのでしょう。

今回Perfumeたちが世界初のライブを達成しましたが、未来の世界では、物理空間とデジタル空間という垣根すら意識されず、当たり前のように誰もが繋がり合える社会が到来しているのかもしれません。

万博は、そんなワクワクする未来を見せてくれる場所であるということを、NTTパビリオンそのものが、1970年と2025年という時空を超えて、来場者に伝えてくれているようにも感じました。

