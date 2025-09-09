【ワークマンの980円トップス】が大当たり！「シーンレスに着られる」「何枚でも欲しくなる」

プライベートからオフィスまでシーンレスに使いやすく、イロチ買いしたくなりそうなトップスを【ワークマン】で発見！ シンプルで着まわし力が高いのはもちろん、UVカットや撥水など機能性も充実しています。980円というお手頃価格ながら、デザイン性も実用性も備えたトップスは、お値段以上の価値が感じられるかも。

機能性◎ 洗練見えが狙えるシンプルTシャツ

【ワークマン】「レディースソロテックス(R)使用シーンレスTシャツ」\980（税込）

大人に似合う洗練されたデザインとシックな色味のTシャツ。公式サイトによると「オン・オフ問わず様々なシーンで活躍」とのことで、1枚あればデイリーコーデで大活躍するはず。UVカットや吸水速乾機能が付いており、残暑が厳しい今の時期にぴったりです。ジーンズと合わせたカジュアルコーデはもちろん、センタープレス入りのパンツやプリーツスカートできれいめに仕上げるのも◎

普段使いしやすいイージーケア機能付き

【ワークマン】「レディースデイズ撥水ベーシックT長袖」\980（税込）

公式サイトにて「何枚でも欲しくなる」と紹介されている長袖のTシャツ。1枚でサラッと着こなしたり、パーカーやシャツのインナーとして使ったり、幅広いスタイリングで活躍する予感。「洗濯後のアイロン不要」（公式サイトより）というイージーケア機能のほか、水や汚れに強い耐久撥水機能も付いているので、お手入れ楽ちんなのが嬉しいポイント。マリンなムードが漂うボーダー柄や、シンプルで着まわしやすい無地など、種類豊富に揃えています。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

writer：Emika.M