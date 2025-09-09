ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¡¢BAN³Ð¸ç¤ÎÆâÍÆ¤òYouTube¤Ç¸ø³«¤â¡Ä½Ð±é¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¿´ÇÛ¡Ö½Ð¶Ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¸µÊüÁ÷ºî²È¡¦ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¡Ê53¡Ë¤¬9Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢²á·ã¤ÊYouTubeÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¿´ÇÛ¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ»á¤Ï¡ÖÎëÌÚ¤ª¤µ¤à¤ËÁ´Éô¥Ï¥Ê¥·¤Þ¤¹!!¡×¤È¤¤¤¦YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤¬¡¢Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤ÎÂáÊá¤ÏÑÍºá¤Ê¤Î¤«¡©20Ç¯Á°¤Î¿¿¼Â¤ò¥É¥é¥Þ¤ÇºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç6Æü¤ËÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¼Â¶È²È¡¦ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤È¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¤ÎÁûÆ°¤ò¥É¥é¥Þ¤ÇºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿ÊüÁ÷Æâ¤Ç¤â¡¢ÎëÌÚ»á¤Ï¡ÖBAN¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡È²á·ã¤µ¡É¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¤âX¤Ç¡Ö¤³¤ó¤ÊÌÌÇò¤¤ºÆ¸½V¤ÎÈÖÁÈ¸«¤Ê¤¤¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¤È¹ðÃÎ¡£ÎëÌÚ»á¤Ï¡ÖÃÝ»³¤¯¤ó¤¬¤³¤ì¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó½Ð¶Ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤¦¤Ë¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£