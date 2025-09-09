µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¡¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹40¥»¡¼¥Ö¤Ë¤´Ëþ±Ù¡Ö¤¢¤È16»î¹ç¤Í¡¢Á´Éô¥»¡¼¥ÖÉÕ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í6¡½4¹Åç¡Ê2025Ç¯9·î9Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤¬¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¡Ê28¡á¥¥å¡¼¥Ð¡Ë¤Îº£µ¨40¥»¡¼¥ÖÌÜ¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÊªÀ¨¤¤¿ô»ú¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤¢¤È16»î¹ç¤Í¡¢Á´Éô¥»¡¼¥ÖÉÕ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï6¡½4¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¤Ë5ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢º£µ¨51ÅÙÌÜ¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¡£¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¢¾®±à¡¢¥â¥ó¥Æ¥í¤ò12µå¤Ç3¼ÔËÞÂà¤Ë»ÅÎ±¤á¤ÆÎ¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëº£µ¨40¥»¡¼¥ÖÌÜ¡Ê3¾¡2ÇÔ3¥Û¡¼¥ë¥É¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î¥·¡¼¥º¥ó40¥»¡¼¥Ö¤Ï¡¢ÃæÆü»þÂå¤Îºòµ¨¤ËÂ³¤¤¤Æ2Ç¯Ï¢Â³2ÅÙÌÜ¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó40¥»¡¼¥Ö¤òÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÃ£À®¤¹¤ë¤Î¤Ï´äÀ¥¿Îµª¡ÊÃæÆü¡¢5ÅÙ¡Ë¡¢¥µ¥Õ¥¡¥Æ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢3ÅÙ¡Ë¡¢Æ£Àîµå»ù¡Êºå¿À¡¢2ÅÙ¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤Ç¡¢2µåÃÄ¤Ç¤ÎÃ£À®¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÆü¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿ºòµ¨¤Ï43¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¡¢¼«¿È2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡£º£µ¨¤Ï¼«¿È¤¬µî¤Ã¤¿¸ÅÁã¡¦ÃæÆü¤Î¿·¼é¸î¿À¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¾¾»³¤È¤Î¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£