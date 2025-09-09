¹­Åç¤Ë¾¡Íø¤·¤¿µð¿Í¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡Ê£¹Æü¡Ë¡áÄ¡ÃÏÞ«Ê¿»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡µð¿Í£¶¡½£´¹­Åç¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡á£¹Æü¡Ë¡½¡½µð¿Í¤¬£³Ï¢¾¡¡£

¡¡°ì²ó¤Ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÎËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤Ê¤É£·Ï¢ÂÇ¤ÎÌÔ¹¶¤Ç°ìµó£¶ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤·¡¢Ï»²ó°Ê¹ß¤Ï·ÑÅê¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£¹­Åç¤ÏÄÉ¤¤¾å¤²¤âµÚ¤Ð¤º¡¢£µÏ¢ÇÔ¡£

¡þ

¡¡£Ä£å£Î£Á£³¡½£°ºå¿À¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡á£¹Æü¡Ë¡½¡½£Ä£å£Î£Á¤ÏÆó²ó¡¢º´Ìî¤È¥±¥¤¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç£³ÅÀ¤òÀè¼è¡££·²ó£³°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¥±¥¤¤¬ºå¿ÀÀï½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£ºå¿À¤ÏÂÇÀþ¤Ë¸µµ¤¤¬¤Ê¤¯¡¢Ï¢¾¡¤Ï£´¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£

¡þ

¡¡¥ä¥¯¥ë¥È£³¡½£²ÃæÆü¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡á£¹Æü¡Ë¡½¡½¥ä¥¯¥ë¥È¤¬¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡££²ÅÀ¤òÄÉ¤¦¸Þ²ó¡¢´äÅÄ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¡¢Ï»²ó¤ËËÌÂ¼·Ã¤Î£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¤ÇµÕÅ¾¡££²ÈÖ¼ê¤Î¾¾ËÜ·ò¤¬º£µ¨½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£ÃæÆü¤Ï£³Ï¢ÇÔ¡£