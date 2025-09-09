¼«Ì±ÁíºÛÁª¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¤ÏÅúÊÛ¤¬·Ú¤¤¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤¬¡Ä¡× ¿Ê¼¡Ïº»á¤Îà¶¯¤ßá¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬»ØÅ¦
¡¡À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤¬£¹Æü¡¢¡Ö¾åÀôÍº°ì¤Î¤¨¤¨¤Ê¤¡¡ª¡×¡ÊÂçºå¡¦£Í£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎàÁ°ÅÝ¤·ÁíºÛÁªá¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Çà¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇËá¤È¤·¤Æ¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤È¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÄ»³»á¤Ï¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃöÆÍÌÔ¿Ê¤Ê¤È¤³¤í¤È¤«ÅúÊÛ¤¬·Ú¤¤¤È¤³¤í¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Â¾¿Í¤È¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤·¤Æ²û½À¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹â»Ô»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅÞ°÷¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡£º£²ó¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅöÁ³ÍÎÏ¸õÊä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤ÇÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬½¸¤á¤¿É¼¤¬¾®Àô»á¤Ë½¸¤Þ¤ë¤È¿ä»¡¤·¤¿¡£
¡Öº£²ó¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤¬½Ð¤Ê¤¤Ê¬¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤ÎÉ¼¤¬¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤«¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤è¤ê¾®Àô¤µ¤ó¤Ë¶á¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ê¥Ù¥é¥ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Í¡£¤½¤ì¤À¤±¾®Àô¤µ¤ó¤È¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÀï¤¤¤Ï·ã¤·¤µ¤òÁý¤¹¤·¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤âÅÞ°÷É¼¤ò½¸¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤È¤Î°ã¤¤¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁ°²ó¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï½°»²¶¦¤Ë²áÈ¾¿ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤éÁíºÛ¤ÏÂ¨¡ØÁíÍý¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢Î¾Êý¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò³ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÁíÍý¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤É¤Ã¤«¤ÎÌîÅÞ¤È¶¨ÎÏ¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÏ¢Î©¤ÎÁÈ¤ß´¹¤¨¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â½ÅÍ×¤Ê¾ò·ï¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
