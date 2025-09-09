どれにしようか迷っちゃうーーッ♡【3COINS】デザイン豊富！「おしゃれスリッパ」

人目にふれることが少ないスリッパでも、お気に入りを履けば気分が上がるはず！ プチプラでもおしゃれな一足に出会いたいなら、複数のデザインがラインナップする【3COINS（スリーコインズ）】をチェックしてみて。スタイリッシュで高見えするタイプと、ふわもこ素材に癒されそうなタイプ、今回は2種を紹介します。

スタイリッシュ派におすすめ！ お手入れ簡単「合皮スリッパ」

高見え度◎ 上品な印象の「合皮スリッパ」は、\660（税込）。足の甲をすっぽり包んでくれるデザインで脱げにくそう。合成皮革なので汚れを拭き取りやすいのも魅力。Lサイズのチャコールグレーのほか、Mサイズのアイボリーも展開されています。

キュート派におすすめ！ 癒し感満載「5本指スリッパ」

ふんわりとした素材感の「5本指スリッパ」は、疲れた足に開放感をもたらしてくれそう。公式サイトによると「蒸れにくく快適な履き心地」「お風呂あがりにも最適」とのこと。休日用として履くなど、使い分けるのもアリかも。カラーはホワイトとピンクの2色展開。値段は\660（税込）です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N