注目の新店を一挙ご紹介！ 8月の「New Open News」ランキング

「New Open News」における人気記事ランキングTOP10を発表！ まだ読んでいないという人は、ぜひランキングで新店をチェックしてくださいね。

最新のグルメ情報をお届けしている「食べログマガジン」。中でも「注目の新店」を紹介する「New Open News」の連載は、記事本数も多い人気企画の一つです。本稿では、8月の「New Open News」において最も読まれた人気記事ランキングTOP10（※）を発表します！ まだ読んでいないという人は、ぜひランキングでチェックしてみてくださいね。

※集計期間：2025年8月1日〜8月31日

【10位】Patisserie “Basique”（東京・仙川）

第10位は、2025年7月、仙川駅から徒歩3分ほどの場所にオープンした、フランス菓子を販売する「Patisserie “Basique”（パティスリー バジック）」です。

Patisserie Basique 写真：お店から

【9位】Alsace Air（東京・池袋）

＜店舗情報＞◆Patisserie Basique住所 : 東京都調布市仙川町1-25-4 シティハウス仙川 1FTEL : 03-5314-9904

第9位は、2025年5月にオープンしたグルメサンドとパンの店「Alsace Air（アルザスエール）」。池袋駅西口・南口から徒歩約2分のところにある系列店のフレンチレストラン「Brasserie Laiton（ブラッスリー レトン）」隣に移転しました。

Alsace Air 写真：お店から

【8位】H (Ahsh) BURGER（東京・新御徒町）

＜店舗情報＞◆Alsace Air住所 : 東京都豊島区西池袋1-9-8TEL : 03-5904-9994

第8位は、2025年7月、新御徒町駅から徒歩8分ほどの佐竹商店街奥にオープンした、ハンバーガー専門店「H (Ahsh) BURGER」。監修を務めるのは、同商店街内で予約困難な超人気フレンチレストランを手掛ける長谷川幸太郎シェフです。

H (Ahsh) BURGER 出典：yamay630さん

【7位】タルトとお菓子 Okoju（神奈川・東林間）

＜店舗情報＞◆H (Ahsh) BURGER住所 : 東京都台東区台東3-2-8TEL : 不明の為情報お待ちしております

第7位は、2025年4月、東林間駅から徒歩約3分のところにオープンした「タルトとお菓子 Okoju（オコジュ）」です。店名は、神奈川の方言で“3時のおやつ”を意味する言葉で、響きのかわいさから名付けたのだそう。

Okoju 出典：くちるさん

【6位】オクドンシク（東京・東新宿）

＜店舗情報＞◆Okoju住所 : 神奈川県相模原市南区東林間5-15-1TEL : 042-718-9399

第6位は、2025年8月、東新宿駅から徒歩9分ほどの場所にオープンした「オクドンシク」。有名グルメガイドに8年連続で掲載されているソウル発のコムタンスープ専門店です。

オクドンシク 写真：お店から

【5位】Gold Chillin’（神奈川・日本大通り）

＜店舗情報＞◆オクドンシク住所 : 東京都新宿区大久保2-6-10TEL : 03-6278-9155

第5位は、2025年6月、日本大通り駅から徒歩9分ほどの場所にオープンした、日本初のアイスチュロス専門店「Gold Chillin’」。ユニークな体験が楽しめると、早くもスイーツ好きや観光客の間で話題を集めています。

Gold Chillin’ 出典：Kサリオンさん

【4位】津軽煮干 ひらこ屋（東京駅）

＜店舗情報＞◆Gold Chillin’住所 : 神奈川県横浜市中区海岸通1-1TEL : 070-9050-2935

第4位は、2025年8月、東京駅八重洲口直結の⼈気グルメスポット「東京ラーメンストリート」内にオープンした「津軽煮干 ひらこ屋」。本店は、⻘森ラーメンの代名詞ともいえる煮⼲ラーメンの中でも圧倒的な⼈気を誇り「食べログ ラーメン EAST 百名店」にも選出された⻘森市の名店「中華そば ひらこ屋」です。

津軽煮干 ひらこ屋 写真：お店から

【3位】Ecrin de Louis ROBUCHON（東京・表参道）

＜店舗情報＞◆津軽煮干 ひらこ屋住所 : 東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅一番街 B1FTEL : 03-6812-2104

第3位は、2025年7月、表参道駅構内にわずか2坪のパティスリーをオープンした「Ecrin de Louis ROBUCHON（エクラン・ドゥ・ルイ・ロブション）」。手掛けるのは「フレンチの皇帝」と称されたジョエル・ロブション氏を父に持つルイ・ロブション氏です。

Ecrin de Louis ROBUCHON 写真：お店から

【2位】BLANKET DONUTS 横浜元町店（神奈川・元町・中華街）

＜店舗情報＞◆Ecrin de Louis ROBUCHON住所 : 東京都港区北青山3-6-12 Echika表参道 B2FTEL : 03-5860-6110

第2位は、2025年4月、元町・中華街駅5番出口から徒歩約2分のところにオープンしたクラフトドーナツのお店「BLANKET DONUTS（ブランケットドーナツ） 横浜元町店」です。

BLANKET DONUTS 横浜元町店 写真：お店から

【1位】鮨 いっ誠（東京・表参道）

＜店舗情報＞◆BLANKET DONUTS 横浜元町店住所 : 神奈川県横浜市中区元町1-29-1TEL : 不明の為情報お待ちしております

第1位に輝いたのは、2025年7月、表参道駅から徒歩3分ほどの場所にオープンした「鮨 いっ誠」。表参道・骨董通りと青山通りが交差する南青山五丁目交差点で10年間愛されてきた同店ですが、ビルの老朽化に伴い移転しました。

鮨 いっ誠 写真：お店から

＜店舗情報＞◆鮨 いっ誠住所 : 東京都港区北青山3-5-9 レイカーズ青山 1FTEL : 050-5456-5605

「食べてみたい！」と思うメニューや「行ってみたい！」と思うお店は見つかりましたか？ 他にもNew Open Newsの連載では、日々話題の新店を紹介しています。ぜひ、新たなお店開拓の参考にしてくださいね。

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中！

文：食べログマガジン編集部

