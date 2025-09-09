MTVビデオ・ミュージック・アワード（VMA）が7日、ニューヨークのUBSアリーナで開催され、12部門でノミネートされていたレディー・ガガが、4冠を果たした。ガガは年間最優秀アーティスト賞に加え、ブルーノ・マーズとの「ダイ・ウィズ・ア・スマイル」で最優秀コラボレーション賞、「アブラカダブラ」のミュージックビデオで最優秀監督賞および最優秀アートディレクション賞を獲得した。



【写真】「年間最優秀ソング賞」コンビ ロゼとブルーノ・マーズ

アリアナ・グランデとサブリナ・カーペンターは、それぞれ3部門で受賞。アリアナは「ブライター・デイズ・アヘッド」で年間最優秀ビデオ賞、最優秀ポップ賞、最優秀長編ビデオ賞を獲得。サブリナは、最優秀ポップアーティスト賞、「ショート・アンド・スウィート」で最優秀アルバム賞、ヒット曲「マンチャイルド」のミュージックビデオで最優秀視覚効果賞を受賞した。



サブリナは「ティアーズ」のパフォーマンス中、ドラァグクイーンたちが「トランスジェンダーの権利を守ろう」「トランスジェンダーを信頼しよう」と書かれたプラカードを掲げるなど、政治的メッセージを発信した数少ないアーティストの一人となった。



K-POP界からは、BLACKPINKが最優秀グループ賞を受賞。さらにメンバーのロゼがブルーノ・マーズとのコラボ曲「APT.」で年間最優秀ソング賞、リサがドージャ・キャットとレイが参加した『Born Again』で最優秀K-POP賞に輝いた。



また、ヤングブラッドとエアロスミスのスティーヴン・タイラー、ジョー・ペリーが今年7月に76歳で他界したブラック・サバスのオジー・オズボーンにトリビュートを捧げる場面もあった。