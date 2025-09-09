「日本ハム７−４ソフトバンク」（９日、エスコンフィールド）

日本ハムが３点ビハインドをはね返し、逆転勝ち。首位ソフトバンクとの直接対決に勝ち、３差と迫った。ただ、新庄監督は八木裕打撃コーチの頭部に折れたバットが直撃したことで、試合後の取材対応は見送った。

勝利後も普段と異なり、笑顔は見えなかった。小久保監督に手を挙げて挨拶を交わした後、ベンチ裏へ入った。広報を通じて、「八木さんが心配なので今日はなし。あとは活躍した選手に聞いてあげて」と取材対応も見送った。

アクシデントは八回１死。ソフトバンク・近藤が二飛に倒れたが、その際に根元から折れたバットが日本ハムベンチに勢いよく飛び込んだ。最前列に座っていた八木コーチは打球方向を見ており、折れたバットに気づかず飛んできたバットの太い部分が頭に直撃した。

打った近藤はアウトになった直後、心配して日本ハムベンチへ駆け寄り、場内は騒然。八木コーチはそのまま座っていたが、新庄監督やトレーナーに促され、周囲に支えられながらベンチ裏へ入った。

試合後、球団は八木コーチについて、検査のため札幌市内の病院へ向かったと発表。「当たった箇所は左側頭部。意識はあり、会話はできています」とした。今後については検査結果を踏まえて判断するという。