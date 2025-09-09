◇セ・リーグ 巨人6―4広島（2025年9月9日 東京D）

巨人の阿部慎之助監督（46）は、今季6勝目（8敗）を挙げたものの5回8安打4失点（自責3）という投球内容だった先発右腕・戸郷翔征投手（25）について「本人も満足はね、してないと思いますけど、課題はね、明確ですし、次につなげてほしいなと思いますね」とコメント。

5回終了直後にベンチで戸郷に向かって話していた内容については「そこはちょっと教えらんないです。すいません。はい」と言葉を濁した。

戸郷は初回に1点先制を許し、味方打線が6点取って逆転してくれた直後の2回には相手先発左腕・床田にプロ初アーチとなる2ランを被弾した。

「球種が少ない分ね、やっぱりもうちょい精度を上げないといけないし。うん。そういうところですよね」

初回など序盤に失点するケースが目立つ今季の戸郷。「まあメンタルの部分が大きいと思いますけどね。これだけやられたシーズンって初めてですし、そこをなんとかね、乗り越えてほしいなっていうのはありますよね。もう自分しかいないんでね。助けてくれる人いないんで。そこは自分で乗り越えてほしいなと思いますね」と2年連続開幕投手を任せたエースの奮起に期待していた。