¡¡¡ÖÆüËÜ¥Ï¥à£·¡Ý£´¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡×¡Ê£¹Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬£³ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ò¤Ï¤ÍÊÖ¤·¡¢µÕÅ¾¾¡¤Á¡£Ï¢ÇÔ¤ò£³¤Ç»ß¤á¡¢¼ó°Ì¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò£³¤Ë½Ì¤á¤¿¡£
¡¡ÉúÊ¼¤¬¾×·â¤Î£²È¯¤òÊü¤Ã¤¿¡££±ÅÀ¤òÄÉ¤¦»Í²ó¡¢»³¸©¤¬º¸±Û¤¨£²¹æ¥½¥í¤ÇÆ±ÅÀ¡£»³¸©¤ÏÏ»²ó¤Ë¤â£²ÂÇÀÊÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë£³¹æ£²¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¼ì·®¤Î»³¸©¤ÏÆñÅ¨¤«¤é¤Î£²¹æ¥½¥í¤Ë¡Ö¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢£±ÅÀÄÉ¤¤¤Ä¤¤¿¤¤¡¢¤È¡×¤ÈÂÇÀÊ¤ØÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ëÁ°¤«¤é¥Ü¥¹¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï´ë¶ÈÈëÌ©¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼¡¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤â¥Ü¥¹¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê£³¹æ¤â¡Ë¤Þ¤µ¤«Æþ¤ë¤È¤Ï¡£·ë¹½Á´ÎÏ¤Ç¥Û¡¼¥à¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¡£¶½Ê³¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ë¡¼¥¡¼¤Ê¤¬¤éÅ´ÊÉ¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤¬Çä¤ê¡£ÂÇ·â¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£±ËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÆþ¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ò´Þ¤á¤Æ°ìÈÖ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤«¤Ê¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£