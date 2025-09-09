CL¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤â¡Ä¡Ä¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¥¥¨¡¼¥¶¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òµñÈÝ
¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÏÊü½Ð¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
Ä¹¤¯¥»¥ê¥¨A¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¡¢2024Ç¯¤Ë½é¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Ä©Àï¤È¤·¤Æ¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥¥¨¡¼¥¶¡£¤·¤«¤·¡¢½ÐÈÖ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢ºòµ¨¤Î¥×¥ì¥¤¥¿¥¤¥à¤Ï¤ï¤º¤«466Ê¬¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÁ´»î¹ç¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹Àï¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¡¢º£µ¨¤ÎCL¤òÀï¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤º¡¢º£²ÆÊü½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¥¥¨¡¼¥¶¤òCL¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ù¥·¥¯¥¿¥·¥å¤ËÇäµÑ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÃÇ¤ê¤òÆþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½ÐÈÖ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ç¤ÏÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥¨¡¼¥¶¡£º£µ¨¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤Î²ÁÃÍ¤Î¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£