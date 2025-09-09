¡Ö»É¿È¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡×¤ò¿©¤Ù¤ÆÊ¢ÄË¡¦ÓÒÅÇ¡¡¸¶°ø¤Ï¡ÉÇò¿§¤Î¾¯¤·ÂÀ¤¤»å¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡É
9·î7Æü¡¢ÀÐÀî¸©¼î½§»Ô¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿»É¿È¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ò¿©¤Ù¤¿ÃËÀ¤¬Ê¢ÄË¤äÓÒÅÇ¤Î¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ç½ÅÐËÌÉôÊÝ·òÊ¡»ã¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï´óÀ¸Ãî¤Î°ì¼ï¡¢¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ¤ÈÃÇÄê¤·¤³¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Îµû²ðÎàÈÎÇäÉôÌç¤ò9Æü¤Î1Æü´Ö¡¢±Ä¶ÈÄä»ß½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿©ÃæÆÇ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤Ï¼î½§»ÔÌî¡¹¹¾Ä®¤Î¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Õ¡¼¥É¡õ¥ê¥«¡¼DAIMARU¡×¤Ç¤¹¡£
9·î7Æü¡¢¼î½§»ÔÆâ¤Ë½»¤à40Âå¤ÎÃËÀ¤¬¤³¤ÎÅ¹¤Ç»É¿È¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ò¹ØÆþ¤·Í¼¿©¤Ë¿©¤Ù¡¢¤ª¤è¤½6»þ´Ö¸å¤ËÊ¢ÄË¤äÓÒÅÇ¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤¬°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¤È¤³¤í°ß¤«¤é´óÀ¸Ãî¤Î°ì¼ï¡¢¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ç½ÅÐËÌÉôÊÝ·òÊ¡»ã¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¿©ÃæÆÇ¤Î¾É¾õ¤ä¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ëÀ¸Á¯µû²ðÎà¤ò¤³¤ÎÅ¹°Ê³°¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¤³¤ÎÅ¹¤ÇÄ´Íý¡¦ÈÎÇä¤·¤¿¿©ÉÊ¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤ÈÃÇÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç½ÅÐËÌÉôÊÝ·òÊ¡»ã¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤³¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Îµû²ðÎàÈÎÇäÉôÌç¤ò9Æü¤Î1Æü´Ö¡¢±Ä¶ÈÄä»ß½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ÏÆþ±¡¤Ï¤»¤º¡¢²óÉü·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¤Ï´óÀ¸Ãî¤Î°ì¼ï¤ÇÄ¹¤µ¤Ï2¥»¥ó¥Á¤«¤é3¥»¥ó¥Á¡¢Çò¿§¤Î¾¯¤·ÂÀ¤¤»å¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¡¢¥µ¥Ð¤ä¥µ¥ó¥Þ¡¢¥¤¥ï¥·¡¢¥¤¥«¤Ê¤É¤Ë´óÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¤¬´óÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸Á¯µû²ðÎà¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¿ô»þ´Ö¸å¤«¤é½½¿ô»þ´Ö¸å¤Ë·ã¤·¤¤Ê¢ÄË¡¢ÅÇ¤µ¤¡¢ÓÒÅÇ¤Î¾É¾õ¤¬¤Ç¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¤Ï60ÅÙ¤Î¤ªÅò¤Ç1Ê¬¡¢70ÅÙ°Ê¾å¤Ç¤Ï½Ö»þ¤Ë»àÌÇ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¸©¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿©ºà¤ò²ÃÇ®¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥µ¥¥¹¤Ë¤è¤ë¿©ÃæÆÇ¤Ïº£Ç¯ÅÙ¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Ï¡¢21·ï¤Î¿©ÃæÆÇ¤Î¤¦¤Á8·ïÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£