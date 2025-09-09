¥Ý¥Ã¥«¥µ¥Ã¥Ý¥í¡¢¹ñ»º¥ì¥â¥ó¤ÎÀ¸»ºË¡¿Í¡ÖLEMONITY¡×ÀßÎ©¡¢2035Ç¯¤Ë100¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡¢Ç¯3000tÂÎÀ©
¥Ý¥Ã¥«¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¡¼¥É&¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤Ï9·î8Æü¡¢¹ñ»º¥ì¥â¥ó¤ÎÀ¸»º¿¶¶½¤òÌÜ»Ø¤¹ÇÀ¶ÈË¡¿Í¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒLEMONITY(¥ì¥â¥Ë¥Æ¥£)¡×¤ò¡¢ÎëÀ¸(ÀÅ²¬»Ô)¡¢À¾ËÜWismettac¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È¶¦Æ±¤Ç9·î3Æü¤ËÀßÎ©¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜ¼Ò¤ÏÀÅ²¬»Ô¡¢»ñËÜ¶â1²¯±ß¡£À¸»ºµòÅÀ¤Ï¹Åç¸©¹¾ÅÄÅç»Ô¤ÈÀÅ²¬¸©ÈØÅÄ»Ô¤Ç¡¢½éÇ¯ÅÙ¤ÏÌó10ha¤«¤éÃå¼ê¤¹¤ë¡£½Ð»ñÈæÎ¨¤ÏÈó³«¼¨¡£ÎëÀ¸¤¬±¿±Ä¤·¡¢¥Ý¥Ã¥«¥µ¥Ã¥Ý¥í¤ÈÀ¾ËÜWismettac¤¬Æ±³Û½Ð»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÒÌ¾¤Ï¡ÈLEMON+TRINITY(»°°Ì°ìÂÎ)¡É¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£
ºÏÇÝ·×²è¤Ï2028Ç¯30ha¡¢2030Ç¯50ha¡¢2035Ç¯¤Ë100ha¡£¼ýÎÌ¤Ï1haÅö¤¿¤êÌó30t¤òÁÛÄê¤·¡¢2035Ç¯¤ËÌó3000tÂÎÀ©¤òÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¡£¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿¥ì¥â¥ó¤ÏÀÄ²Ì60%¡¢²Ã¹©ÍÑ40%¤ËÇÛÊ¬¤·¡¢²Ã¹©ÍÑ¤ÏÇ¯Ìó1200t¤ò¥Ý¥Ã¥«¥µ¥Ã¥Ý¥í¤¬Ä´Ã£¡¢ÀÄ²Ì¤ÏÀ¾ËÜWismettac¤ÎÎ®ÄÌÌÖ¤Ç³°¿©¡¦¾®Çä¤Ë¶¡µë¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£
LEMONITY¼Ò¤Ï¡¢À¸»º¡ÁÁª²Ì¡ÁÈÎÇä(ÀÄ²Ì)¡Á²Ã¹©(²Ì½ÁÅù)¡ÁÊªÎ®¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áÏ¢·ë¤·¤¿±¿ÍÑÀß·×¤¬ÆÃÄ§¤À¡£ÈÎÇäÀè¤¬³Î¼Â¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸»º¼Ô¤Îºß¸Ë¡¦²Á³Ê¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¡¢ÌÌÅª³ÈÂç¤È¿·µ¬»²Æþ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£
LEMONITY¼Ò¤Î´ë¶È¥í¥´
LEMONITY¼ÒÄ¹¤Ç¡¢ÎëÀ¸¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤â¤¢¤ëÎëÌÚµ®Çî»á¤Ï¡¢¡Ö²Ì¼ù¤ÏÅê»ñ²ó¼ý¤¬Ä¹´ü¤ÇÈÎÇäÀè¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¾å¤Ç¤ÎÊÉ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢ÀÄ²Ì¤È²Ã¹©¤Î½Ð¸ý¤ò»öÁ°¤ËÀß·×¤·¡¢À¸»ºÂ¦¤¬àºî¤ë¤³¤È¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë´Ä¶á¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç³ÈÂç¤Î¾ãÊÉ¤ò²¼¤²¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²¹ÃÈ²½¤ÇÅ¬ÃÏ¤¬ËÌ¾å¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ß¥«¥ó¤Ê¤É¤ËÈæ¤ÙÅüÅÙ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢ºÏÇÝ´ÉÍý¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¥ì¥â¥ó¤Ç·ÀÌóºÏÇÝ¤Î°ìÊâÀè¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¾ËÜWismettac¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¿·³«ÍµÇ·COO¤Ï¡¢Í¢Æþ¤È¹ñ»º¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¼ûµë¤òÊ¿½à²½¤·¡¢À¤³¦»ºÃÏ¤ÎÃÎ¸«¤ò¾åÎ®(À¸»º¡¦Áª²Ì)¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¹ñ»º¥ì¥â¥ó¤Î°ÂÄê¶¡µëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥¢¥°¥ê»ö¶È¤Ï¡¢Ãæ´ÖÎ®ÄÌ¤«¤é¿âÄ¾Åý¹ç·¿¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥ì¥â¥ó°Ê³°¤ÎÀ¸»º»ö¶È¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¹Í¤¨¡£
¥Ý¥Ã¥«¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¡¼¥É&¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤Îº´Æ£²í»Ö¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡Ö1957Ç¯¤Î¥Ý¥Ã¥«¥ì¥â¥óÈ¯Çä°ÊÍè¤ÎÃÎ¸«¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢²Ì½ÁÃæ¿´¤«¤éà¥ì¥â¥ó¤Þ¤ë¤´¤Èá¤Ø²ÁÃÍÎÎ°è¤ò³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¯¡£»Ô¾ì³èÀ¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÅª²ÁÃÍ(°ÂÄê¶¡µë¤Ëº¬º¹¤·¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¡¦¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å)¤È¡¢»ºÃÏ¿¶¶½¡¦ÃÏ°è¸ÛÍÑ¡¦¹ÌºîÊü´þÃÏ¤Î³èÍÑ¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤ë¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¼ûÍ×ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢·ò¹¯²ÁÃÍ¤äµ¡Ç½À¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤òÇØ·Ê¤Ë»Ô¾ì¤Ï³ÈÂç·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢´ûÂ¸¼çÎÏÉÊ¤Î½Ð²Ù¤Î¿Ä¹¤¬Â³¤¯°ìÊý¡¢¹ñ»º¤Ï¶¡µëÀ©Ìó¤¬²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢°ÂÄê¶¡µëÂÎÀ©¤Î³ÎÎ©¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ò°ìÂÎ¤ÇÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·×²èÅª¤ÊÅê»ñ¤È¼ûÍ×¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢À¸»º¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤ÆÌÌ¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¥â¥ó¤Î¼ý³ÏÉ÷·Ê¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸ß¤¤¤Ë²¿¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤«¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡¢ÎëÀ¸¤ÎÎëÌÚ¼ÒÄ¹¤¬¡ÖÇä¤êÀè¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÀ¸»º¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬³ÈÂç¤Î¸°¡×¤È½Ò¤Ù¡¢À¾ËÜWismettac¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¿·³«COO¤¬¡¢¡ÖÎëÀ¸¤ÎÀ¸»º¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¥Ý¥Ã¥«¥µ¥Ã¥Ý¥í¤Î²Ã¹©ÎÏ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢ÀÄ²ÌÍÑ¤È²Ã¹©ÍÑ¤òÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤Ø¤Î´üÂÔ¡×¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥Ý¥Ã¥«¥µ¥Ã¥Ý¥í¤Îº´Æ£¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÇÀºîÊª¤òÀ¸»º¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÎëÀ¸¤È¡¢ÀÄ²Ì»Ô¾ì¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÀ¾ËÜWismettac¤ÎÎ®ÄÌÌÖ¤Ë¤è¤ê¡¢À¸»º¤«¤éÈÎÇä¤Þ¤Ç°ìÂÎ¤Ç²ó¤ë°Â¿´´¶¤¬À¸»º³ÈÂç¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
LEMONITY¼Ò¤Ï¡¢Ì¤ÍèÁü¤È¤·¤Æ¡ÖÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë¥Ð¥ê¥å¡¼¥Á¥§¡¼¥ó°ìÂÎ·¿²Ì¼ù¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£