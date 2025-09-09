共同販売でママ友が「勝手に高額出品」勇気を出して指摘してみた結果【ママリ】

趣味でアクセサリーなどを販売している はに子さん。フリマ販売に興味を持ったY子さんの提案により、Y子さんのアカウントで子ども服の共同販売を始めることになりました。過去に配信し反響があったものを再編成しています。山吹いろ・金銭トラブル漫画(@yamabuki___iro)さんによる作品『ママ友に半年間騙されていた話』第8話をごらんください。

Y子さんセレクトの服は飛ぶように売れますが、アカウントをチェックしてみると、相談した価格より高値で売られている事実を知ってしまいました。しかも、勝手に値上げした分の売上は折半されていません。どうやら値上げ分はママ友が独り占めしているようです…。悩んだ末、アカウントのことについて、遠回しに尋ねることを決意します。

©yamabuki___iro

©yamabuki___iro

©yamabuki___iro

©yamabuki___iro

©yamabuki___iro

©yamabuki___iro

©yamabuki___iro

意を決してアカウントのことをさり気なく尋ねた はに子さん。それをサラリとかわすY子さんの嘘に、耳を疑います。



今まで仲良くしていた相手に淡々とうそをつけるY子さんから、本当のことを聞き出すのは簡単なことではなさそう。はに子さんもフリマアプリで仕事をしているのですから、サイトの仕組みはよく知っているはず。それなのにうそでごまかそうとされるなんて、かなりのショックを受けたと想像できます。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）