「ナンバープレートにしたい」と思う大阪府の地名ランキング！ 2位「堺市」、1位は？【2025年調査】
車に刻まれるナンバープレートの地名は、地域への誇りや愛着を映し出す特別な存在です。観光名所や歴史、文化を象徴する名前が選ばれると、その地に暮らす人や訪れる人の心を強く惹きつけます。
All About ニュース編集部では、2025年9月2〜4日の期間、全国10〜60代の男女238人を対象に、ナンバープレートにしたい地名に関するアンケートを実施しました。
その中から、「ナンバープレートにしたい大阪府の地名」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「大阪府内でも歴史ある都市として知られ、独自性がある」（50代男性／東京都）、「一文字でも勢いがあり明るいイメージがあると思うからです」（30代女性／宮城県）、「歴史ある都市で、響きも落ち着いてナンバープレート向きだから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「大阪らしい賑やかさや観光名所の象徴で、個性的で覚えやすいから」（30代女性／東京都）、「大阪の中心地で名前が全国区だからです」（40代女性／埼玉県）、「大阪の陽気な雰囲気を取り入れたいから」（30代女性／愛媛県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※本ランキングは、「ナンバープレートにしたい」と思う地名について調査したものです。実際に現在ナンバープレートの地名として存在しているものと、存在していないものの両方を選択肢として用意しています
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：堺市／41票堺市は大阪府の南部に位置し、古くから商人の町として栄えた歴史ある都市です。世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」をはじめ、茶の湯文化を築いた千利休のゆかりの地としても知られています。また、南海本線沿いのレトロな街並みや、大浜公園、堺旧港周辺の景観も魅力的。伝統とモダンが調和する街として多くの人々を引きつけています。
1位：大阪市／102票大阪市は日本有数の大都市でありながら、親しみやすさとエネルギッシュな雰囲気が同居する街です。道頓堀や通天閣、梅田スカイビルといったランドマークのほか、食の都として「たこ焼き」「お好み焼き」などのグルメも全国的に有名です。
