【万博】閉幕までに行きたい「国内・民間パビリオン」ランキング！【旅行ガイドの解説も】
大阪・関西万博も、10月13日の閉幕まで残すところあと1カ月ほど。閉幕までに行きたい＆おすすめの「国内・民間パビリオン」はありますか？
All About ニュース編集部は2025年8月21日、全国10〜60代の男女200人を対象に「大阪・関西万博」に関するアンケート調査を実施。その結果をランキング形式で紹介するとともに、通期パスで何度も万博を訪れている旅行ジャーナリスト・村田和子さんに、パビリオンの魅力についてお話を伺いました。
All About ニュース編集部は2025年8月21日、全国10〜60代の男女200人を対象に「大阪・関西万博」に関するアンケート調査を実施。その結果をランキング形式で紹介するとともに、通期パスで何度も万博を訪れている旅行ジャーナリスト・村田和子さんに、パビリオンの魅力についてお話を伺いました。
第2位：大阪ヘルスケアパビリオン Nest for Reborn／32票2位は「大阪ヘルスケアパビリオン Nest for Reborn」でした。大阪府・大阪市が地元自治体としてオール大阪で出展するパビリオンで、「REBORN（生まれ変わる）」がテーマ。自分自身を見つめなおし、新たな行動につなげるきっかけを提供することを目指す、体験型のパビリオンです。
第1位：日本館／49票1位には「日本館」がランクインしました。⼤阪・関⻄万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」を、開催国としてプレゼンテーションする拠点である日本館。「いのちと、いのちの、あいだに」をテーマに、円環状の構造体によって、いのちのリレーを体現しています。
大阪・関西万博に詳しい村田和子さん「日本館は、並んで見学可能な時間も」国内・民間パビリオンは、全般的に時間をかけて見学する施設が多く、観覧に予約が必要なパビリオンがほとんどです。年齢により響くパビリオンは異なり、予約の受入数も違うので、事前にリサーチし抽選・予約に臨むのがおすすめ。
調査概要調査期間：2025年8月21日
