◇パ・リーグ ソフトバンク4―7日本ハム（2025年9月9日 エスコンF）

ソフトバンクの山川穂高内野手（33）が9日、日本ハム戦（エスコンF）の9回に代打で21号ソロを放った。山川の代打本塁打は西武時代の2017年7月8日に行われた楽天戦（コボスタ宮城）の8回にハーマンから放って以来8年ぶりとなった。

山川はこの試合、後半戦に入り初めてスタメンから外れ、ベンチから試合を見つめた。2回に海野が先制の2点適時二塁打、続く笹川も適時打を放つとベンチ前で出迎えた。

試合はここまで10勝2敗、防御率1.08のエース左腕・モイネロがまさかの今季ワーストとなる7失点で6回途中KO。試合は4点を追う展開で9回を迎えた。

その9回もあっという間に2死となり、敗戦まであと1死。この場面で小久保監督は代打・山川を告げた。

山川は相手3番手・柳川が投じた4球目、外角への149キロ直球をフルスイングすると、打球は長い滞空時間の末にバックスクリーンに消えた。8月20日西武戦（みずほペイペイD）の2回に放った20号ソロ以来20日ぶりとなる21号ソロ。意地の一発に敵地は騒然となった。