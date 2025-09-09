µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤½¸ÃæÎÏ¡×½é²ó7Ï¢ÂÇ6ÆÀÅÀ¤ò´î¤Ö¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¡ÖÅö¤¿¤ì¤Ð¤Í¡¢Èô¤ó¤Ç¤¯¤ó¤Ç¤Í¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í6¡½4¹Åç¡Ê2025Ç¯9·î9Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤Ï1ÅÀ¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î½é²ó¤Ë7Ï¢ÂÇ¤Ç°ìµó6ÅÀ¤òµó¤²¤¿ÂÇÀþ¤ò¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦¤Û¤ó¤È¤Í¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤½¸ÃæÎÏ¤Ç¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÂçÎÌÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë´î¤ó¤À¡£
¡¡3Ï¢ÂÇÌÜ¤È¤Ê¤ë4ÈÖ¡¦²¬ËÜ¤ÎÆ±ÅÀÅ¬»þÂÇ¡¢5Ï¢ÂÇÌÜ¤È¤Ê¤ë6ÈÖ¡¦Ãæ»³¤Î¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¡¢¤½¤·¤Æ6Ï¢ÂÇÌÜ¤È¤Ê¤ë7ÈÖ¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Î°ì·â¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤ÎÀè¤Ê¤¬¤éº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤àËþÎÝÃÆ¡£
¡¡ÂÇÎ¨¤¬Äã¤¯¤È¤â¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤òÀèÈ¯¤Ç»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅö¤¿¤ì¤Ð¤Í¡¢Èô¤ó¤Ç¤¯¤ó¤Ç¤Í¡¢¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¤Ï¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦¸Í¶¿¤Ï½é²ó¤Ë1ÅÀÀèÀ©¤òµö¤·¡¢Ì£ÊýÂÇÀþ¤¬6ÅÀ¼è¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î2²ó¤Ë¤ÏÁê¼êÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¦¾²ÅÄ¤Ë¥×¥í½é¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤ë2¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£
¡¡º£µ¨6¾¡ÌÜ¡Ê8ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¤â¤Î¤Î5²ó8°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ3¡Ë¤È¤¤¤¦ÅêµåÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤âËþÂ¤Ï¤Í¡¢¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢²ÝÂê¤Ï¤Í¡¢ÌÀ³Î¤Ç¤¹¤·¡¢¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢5²ó½ªÎ»Ä¾¸å¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Ç¸Í¶¿¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤³¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¶µ¤¨¤é¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ï¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÂù¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜµò¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î3Ï¢Àï¤Ï¤³¤Î¥«¡¼¥É¤¬º£µ¨ºÇ¸å¡£º£¥«¡¼¥É¤Î¤¢¤È¤ÏÊÑÂ§ÆüÄø¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¡Ö¤â¤¦¤Í¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤È¤«¤Í¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÜÀè¤Î1»î¹ç¤Í¡¢¾¡¤Ä¤Ã¤Æ¤³¤ÈÌÜÉ¸¤Ë»Ä¤ê16»î¹ç¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´ã¸÷±Ô¤¯¸ì¤ë»Ø´ø´±¤À¤Ã¤¿¡£