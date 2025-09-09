Q.iPhoneを低電力モードにしても効果が感じられないのですが、何でですか？
「低電力モードにしてるのに、全然電池が長持ちしない…」と感じた経験はありませんか？ そんなときは、いくつかの原因が考えられます。ここでは低電力モードの役割や制限、そしてもっと効果的にバッテリーを節約するコツをお伝えします。
バッテリーが著しく劣化している場合は、低電力モードで一部の機能を制限しても、バッテリーの持ち自体が大きく改善することはあまり期待できません。
・CPU性能の抑制（約40%低下）
・アプリのバックグラウンド更新の停止
・メールの自動取得（フェッチ）の停止
・視差効果などのビジュアルエフェクトの低減
・「Hey Siri」の常時待機オフ
・自動ロックまでの時間が30秒に固定
・iCloud写真の一時停止
・自動ダウンロードのオフ
・5Gのオフ（一部モデルを除く）
例えば、ゲームや動画再生など高いパフォーマンスが必要なアプリを使うと、CPUに大きな負荷がかかります。そのため、低電力モードの効果が十分に発揮されず、バッテリーの減りが早く感じられることがあるのです。
低電力モードを使用時と通常時のバッテリーの減り具合を比較することで、低電力モードの効果を実感しやすくなります。特に「バックグラウンド処理」と表示されているアプリが多い場合は、低電力モードをオンにすることで更新が停止されるため、バッテリー節約の効果をより実感しやすくなります。
以下に、バッテリーの消耗を抑えるために効果的とされる代表的な方法をまとめました。ぜひ参考にしてください。
・アプリのバックグラウンド更新を管理する
・画面の明るさを調整する
・Wi-Fiを積極的に活用する
・メールのデータ取得方法を見直す
・不要な位置情報サービスをオフにする
・不要なプッシュ通知をオフにする
・最適化されたバッテリー充電機能の利用
・充電中の高負荷利用を避ける
・極端な温度環境での使用を避ける
・定期的に再起動する
ばんか（インターネットサービス ガイド）
