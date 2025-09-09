俳優の橋本愛さんは9月8日、自身のInstagramを更新。“すっぴん”になっても美しい姿を披露しました。（サムネイル画像出典：橋本愛さん公式Instagramより）

俳優の橋本愛さんは9月8日、自身のInstagramを更新。化粧が全て落ちた姿を公開しました。

【写真】橋本愛の美しい“化粧全落ち”ショット

「化粧全落ちでも最高！美人！大好き」

橋本さんは「楽しすぎて化粧全落ち」とつづり、10枚の写真を投稿。音楽フェス・SUMMER SONIC 2025に妹と思われる女性と参戦したようです。イベント終了後のステージをバックにしたツーショットなどを披露しています。橋本さんは黒いキャミソールとデニムの夏らしいコーディネートで、汗のため化粧が全て落ちてしまったよう。しかし、満足げな笑顔が印象的です。

また、「拝めました。最高でした。最高の夏でした！！！　夏〜まだ終わらないで〜〜」と興奮冷めやらぬ様子で夏を惜しんでいます。

ファンからは、「めちゃくちゃ楽しそう」「素敵な写真ばかりで眼福です」「楽しさが凄く伝わってくる」「満面の笑顔！」「すごい多幸感」「化粧全落ちでも最高！美人！大好き」「美人すぎる」「すっぴん美人で綺麗で可愛いですね」との声が寄せられました。

妹とのライブ参戦ショットを披露

8月23日にも「with my sis　最高の夏をありがとう」と、妹とのライブ参戦ショットを公開していた橋本さん。ファンからは、「仲良し姉妹」「ビジュ最高」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)