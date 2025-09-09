橋本愛、妹と？ フェスへ！ “化粧全落ち”しても美しい姿に「めちゃくちゃ楽しそう」「美人で綺麗」反響
俳優の橋本愛さんは9月8日、自身のInstagramを更新。化粧が全て落ちた姿を公開しました。
【写真】橋本愛の美しい“化粧全落ち”ショット
また、「拝めました。最高でした。最高の夏でした！！！ 夏〜まだ終わらないで〜〜」と興奮冷めやらぬ様子で夏を惜しんでいます。
ファンからは、「めちゃくちゃ楽しそう」「素敵な写真ばかりで眼福です」「楽しさが凄く伝わってくる」「満面の笑顔！」「すごい多幸感」「化粧全落ちでも最高！美人！大好き」「美人すぎる」「すっぴん美人で綺麗で可愛いですね」との声が寄せられました。
(文:中村 凪)
「化粧全落ちでも最高！美人！大好き」橋本さんは「楽しすぎて化粧全落ち」とつづり、10枚の写真を投稿。音楽フェス・SUMMER SONIC 2025に妹と思われる女性と参戦したようです。イベント終了後のステージをバックにしたツーショットなどを披露しています。橋本さんは黒いキャミソールとデニムの夏らしいコーディネートで、汗のため化粧が全て落ちてしまったよう。しかし、満足げな笑顔が印象的です。
妹とのライブ参戦ショットを披露8月23日にも「with my sis 最高の夏をありがとう」と、妹とのライブ参戦ショットを公開していた橋本さん。ファンからは、「仲良し姉妹」「ビジュ最高」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
