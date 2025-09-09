◆日本ハム7―3ソフトバンク（9日、エスコンフィールド北海道）

ソフトバンクが日本ハムとの上位対決で逆転負けを喫し、優勝マジックを15から減らせなかった。

防御率リーグトップを誇るソフトバンクのリバン・モイネロと、ハーラートップ13勝の日本ハムの伊藤大海による今季6度目のエース対決。1点勝負になることも多い組み合わせだったが、この日は序盤から試合が動いた。

ソフトバンクが2回1死から柳町達、栗原陵矢の連打で一、二塁のチャンス。2死となり、海野隆司が日本ハム先発・伊藤大海の153キロ直球を捉えて右中間を破る当たりで走者2人が生還した。さらに笹川吉康の中前適時打で1点を追加した。

しかし今季日本ハム戦で今季7戦4勝、防御率0・87と圧倒してきたモイネロが振るわない。3回に先頭の水谷瞬からの3連打と郡司裕也の左犠飛で1点差に迫られると、4回には日本ハムのルーキー、山縣秀に同点2号ソロを浴びた。5回には、この日1軍に復帰したばかりの今川優馬に勝ち越しの1号ソロを被弾。モイネロは今季初めて日本ハム相手にクオリティースタート（6回以上投げて3失点以下）をクリアできなかった。

さらに6回1死一塁には山縣に2打席連続となる3号2ランを許し、来日9年目でワーストの1試合3被弾。5回2/3で降板し、7失点も自己ワーストとなった。

打線は3回以降、伊藤大海を打ちあぐねた。