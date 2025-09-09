·ëº§12Ç¯ÌÜ¡¢É×¤È¤Îà½é3¥·¥ç¥Ã¥Èá¸ø³«¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ê¤¬ÏÃÂê¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¡×
¡¡¿Íµ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬·ëº§12Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æà½é¤á¤Æá¤ÎÉ×¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²ÆµÙ¤ß¤Î»×¤¤½Ð£¡×¤ÈÂê¤·¡¢¼¯»ùÅç¸©¡¦±âÈþÂçÅç¤Ç¤ÎÎ¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀÄÌÚÍµ»Ò¡£¡Ö²ÈÂ²¤Ç¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ê¥ó¥°¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢É×¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×ÌðÉô¹ÀÇ·¤äÄ¹ÃË¤È³¤¤òËþµÊ¤·¡Ö1ËçÌÜ¤Ï¥Ô¡¼¥¹¤ò¤¹¤ëÉ×ÉØ¡¢¤ÈÄ¹ÃË¡£·ëº§¤·¤Æ12Ç¯¡¢¿å¤ÎÃæ¤Ç°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂ¿Ê¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¾Ð¡Ê¼¡ÃË¤â¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡¢¿åÃæ¤ÇÊÂ¤Ö¤ÎÆñ¤·¤¤¤Ê¡Ë¡×¤È¿åÃæ¤Ç¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄÌÚ¤Ï2013Ç¯3·î¤ËÌðÉô¤È·ëº§¡£14Ç¯3·î¤ËÄ¹ÃË¡¢16Ç¯2·î¤Ë¼¡ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï·ëº§12Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëÉ×ÉØ¤ÈÂ©»Ò¤Î¿åÃæ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡ÖÌðÉô¤Ã¤Á¤ÈÂ©»Ò¤µ¤ó¤È³¤¤ÎÃæ¤Ç¥Ô¡¼¥¹¡¢ÁÇÅ¨¤Ê°ìËç¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÌðÉô¤Ã¤Á¤Ï¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£