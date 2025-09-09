¡Úµð¿Í¡Û¡ÖÀäÂÐ¹Ô¤¯¤¾¤©¡ª¡ª¡ª¡×¡¡ËþÎÝÃÆ¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬2°Ì»à¼é¢ªCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸Åìµþ¥É¡¼¥à³«ºÅ¤Ø°Õµ¤¹þ¤à
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í6¡¼4¹Åç(9Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
½é²ó¤ÎÌÔ¹¶¤ÇÃ¥¤Ã¤¿6ÅÀ¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿µð¿Í¤Ï¡¢ËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¤¬¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËþÎÝÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿ÂÇÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬·Ò¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ï¤¡¡Ä¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡£¤Ç¤âÀäÂÐÂÇ¤Ä¤È»×¤Ã¤Æ¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡× ¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥Ã¥È¤ÎÀè¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿ÂÇµå¤â¥¹¥¿¥ó¥É¤Þ¤ÇÈô¤Ð¤¹Èë·í¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Öº£Æü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È½Å¤¤¥Ð¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÇÈô¤ó¤À¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö1»î¹ç1»î¹ç¡¢ÀäÂÐ¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÀï¤¤¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÇ®¤¤»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢µå¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Ç®¤¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¡£ºÇ¸å¤Ë2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òËÜµòÃÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤à¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡ÖÀäÂÐ¹Ô¤¯¤¾¤©¡ª¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢µå¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£