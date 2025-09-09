「日本ハム７−４ソフトバンク」（９日、エスコンフィールド）

ソフトバンクが逆転負けで２連敗。マジック１５は変わらず、２位日本ハムとのゲーム差は３となった。

モイネロがまさかの六回途中７失点ＫＯを喫した。二回に３点の援護を受けたが、三回に今川の適時打と郡司の犠飛で１点差に迫られた。四回には山県に同点の２号ソロを被弾。五回には今川に勝ち越しソロを打たれ、ひっくり返された。

六回は万波の安打から再び山県に２打席連発となる２ランを被弾。自身初の３被弾に、モイネロは呆然とした表情を浮かべた。さらに水谷に四球を与えたところで小久保監督が交代を決断。２番手・尾形が今川に適時打を許し、モイネロはワースト７失点となった。

モイネロは来日９年目で自身ワースト３被弾、７失点。試合前まで１・０８だった防御率は７失点で、一気に１・４５となった。

降板後、左腕は「打たれてしまったけど、こういう日もあると自分に言い聞かせて、次の試合に向かわなければいけない。切り替えて、次も頑張ります」とコメントした。

打線は三回以降、日本ハム・伊藤に抑え込まれた。九回は２死から代打・山川がソロを放ったが、反撃及ばず。首位攻防の直接対決で敗れた。