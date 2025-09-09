ºå¿À¡¡¶áËÜ¤¬ÅÐ¾ì¶Ê¤òÍò¤ÎÌ¾¶Ê¤ËÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¡Ö¥é¥¤¥Ö¤ÎºÇ¸å¤Î¶Ê¤¬¤¢¤Î¶Ê¡×¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼ÕÅÁ¤¨¤ë
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À0-3DeNA¡Ê2025Ç¯9·î9Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¸å¤Î½é¤Î»î¹ç¤Ç¶áËÜ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ø¿è¤Ê¡È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡É¤òÈ¯¿®¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÇÅÐ¾ì¶Ê¤òÊÑ¹¹¡£Íò¤Î¡Ö´¶¼Õ¥«¥ó¥²¥±«Íò¡×¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¤éÊÑ¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2Ç¯Á°¤ÎÍ¥¾¡¤Î»þ¤â»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÑ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°´Ö°ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤è¤¦¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÍò¤âÍèÇ¯¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÇºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ÎºÇ¸å¤Î¶Ê¤¬¤¢¤Î¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤ÇÍ¥¾¡·è¤á¤¿¸å¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¤â¤Î¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶áËÜ¼«¿È¤Ï2°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£