¡Ú¥Ü¡¼¥È¡Û½»Ç·¹¾£Ç£±¡¡£³Áö¥ª¡¼¥ë£²Ï¢ÂÐ¤Î»³ºê·´¤¬Í½ÁªÆÍÇË¤Ë»ë³¦ÎÉ¹¥
¡¡¡Ö¹â¾¾µÜµÇ°ÆÃÊÌ¶¥Áö¡¦£Ç£±¡×¡Ê£¹Æü¡¢½»Ç·¹¾¡Ë
¡¡½»Ç·¹¾ÅÁÅý¤Î£Ç£±Àï¤Ï£¹Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»³ºê·´¡Ê£³£µ¡Ë¡áÂçºå¡¦£±£±£²´ü¡¦£Á£±¡á¤¬£³Áö¤ò¢¡¢Ãå¤Î¥ª¡¼¥ë£²Ï¢ÂÐ¤È²÷Áö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²ÏÈ£±Áö¤È¤Ê¤Ã¤¿£µ£Ò¤Ç¤ÏÆ¨¤²¤¿°ÂÃ£Íµ¼ù¡Ê»°½Å¡Ë¤Ëº¹¤·Â³¤¤¤Æ¡¢µÈÀî¸µ¹À¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¡¢ÅÄÃæ¿®°ìÏº¡ÊÂçºå¡Ë¡¢ÊöÎµÂÀ¡Êº´²ì¡Ë¤é¤È·ãÀï¤òÅ¸³«¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¤Ã¤Á¤ê£²Ãå¤ò¼é¤ê¡ÖÆ»Ãæ¶¥¤Ã¤Æ¤â£²Ãå¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤·¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¤ëÂ¡£¤Ç¤â¡¢£Ç£±¤Ê¤Î¤Ç¤â¤¦¤Ò¤ÈÂ¤¤¿¤é¤µ¤é¤ËÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¶áµ¦ÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¡ÊÆôºê¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢£Ç£±¥Û¥ë¥À¡¼¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¤ËÇ³¤¨¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¤ÏÍ½Áª¾å°Ì¤òÁÀ¤Ã¤Æ¥¢¥¯¥»¥ë¤ò°®¤ë¡£