¡Ú¥Ü¡¼¥È¡Û½»Ç·¹¾£Ç£±¡¡£²ÆüÌÜ¥á¥¤¥ó£±£²£Ò¤Ï¾åÛêÄª¿ó¤¬¥¤¥óÆ¨¤²¤Ç¾¡Íø
¡¡¡Ö¹â¾¾µÜµÇ°ÆÃÊÌ¶¥Áö¡¦£Ç£±¡×¡Ê£¹Æü¡¢½»Ç·¹¾¡Ë
¡¡£²ÆüÌÜ¥á¥¤¥ó¤Î£±£²£Ò¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ô¡¼ÆÃÁª¡×¤Ï£±¹æÄú¤Î¾åÛêÄª¿ó¡Ê£³£±¡Ë¡áÂçºå¡¦£±£±£°´ü¡¦£Á£±¡á¤¬¥¤¥ó¤«¤é¤¤Ã¤Á¤êÆ¨¤²¤Æº£Àá½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡££²Ãå¤Ë¤Ï±»À¸ÀµµÁ¡¢£³Ãå¤Ë´ÝÌî°ì¼ù¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡½éÆü¤«¤é¢£¡Ãå¤È£³Áö¤ò¥ª¡¼¥ë£³Ï¢ÂÐ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¾åÛê¤À¤¬º£Àá¤ÏÄúµ¡¤È¤â¤Ë£²Ï¢ÂÐÎ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤Î¥»¥Ã¥È¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÂ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤È¤Ï¥¿¡¼¥ó¤Î²¡¤·¤¬¤â¤¦¾¯¤·Íß¤·¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÊ·°Ïµ¤¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£Í½Áª£³ÆüÌÜ¤Î£±£°Æü¤Ï£³¡¢£²ÏÈ¤Î£²Áö¤ÇÆÀÅÀÎ¨¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤¦¡£