Dynabook、Ryzen 200／PRO 200シリーズ搭載の法人向けノートPCを受注開始
Dynabookは9月8日、AMD Ryzen 200シリーズプロセッサを搭載した法人向けノートPC 3機種を発表した。13.3型のdynabook RA73/VY、14型のdynabook XA74/VY、16型のdynabook BA86/VYの3機種で、いずれも9月8日から受注を開始している。
13.3型のdynabook RA73/VY
dynabookブランドのノートPCでは珍しくAMD Ryzen 200シリーズプロセッサを採用した新製品群。高いパフォーマンスと電力効率、コスト面でのバランスを取った新製品だとし、よりセキュアなAMD Ryzen PRO 200シリーズ搭載モデルも用意する。なお200シリーズは最大16TOPSのNPU（AI処理に特化したプロセッサ）も内蔵する。
dynabookRA73/VYはAMD Ryzen 5 PRO 230／5 PRO 220、AMD Ryzen 7 250／5 230／5 220を選択できる薄型軽量13.3型ノートPCで、重さはいずれも1kgを切る（約849g〜927g）。価格は460,130円から。
14型のdynabook XA74/VY
dynabook XA74/VYも同じくAMD Ryzen 5 PRO 230／5 PRO 220、AMD Ryzen 7 250／5 230／5 220を選択できる14型ノートPC。セルフ交換バッテリー機構を採用しており、必要なタイミングでユーザーがバッテリーを交換できる点が特徴だ。価格はオープン。
dynabook BA86/VYはAMD Ryzen 5 PRO 230／5 PRO 220／5 PRO 220、AMD Ryzen 7 250／5 230／5 220を選択できる16型ノートPC。16型の大画面（1,920×1,200ドット）ながら約1.77kg台の重さを目標値に据え、76cm落下試験などの堅牢性テストも行われている。価格は421,630円から。
16型のdynabook BA86/VY
13.3型のdynabook RA73/VY
dynabookブランドのノートPCでは珍しくAMD Ryzen 200シリーズプロセッサを採用した新製品群。高いパフォーマンスと電力効率、コスト面でのバランスを取った新製品だとし、よりセキュアなAMD Ryzen PRO 200シリーズ搭載モデルも用意する。なお200シリーズは最大16TOPSのNPU（AI処理に特化したプロセッサ）も内蔵する。
14型のdynabook XA74/VY
dynabook XA74/VYも同じくAMD Ryzen 5 PRO 230／5 PRO 220、AMD Ryzen 7 250／5 230／5 220を選択できる14型ノートPC。セルフ交換バッテリー機構を採用しており、必要なタイミングでユーザーがバッテリーを交換できる点が特徴だ。価格はオープン。
dynabook BA86/VYはAMD Ryzen 5 PRO 230／5 PRO 220／5 PRO 220、AMD Ryzen 7 250／5 230／5 220を選択できる16型ノートPC。16型の大画面（1,920×1,200ドット）ながら約1.77kg台の重さを目標値に据え、76cm落下試験などの堅牢性テストも行われている。価格は421,630円から。
16型のdynabook BA86/VY