¡¡ºå¿À¡¦Â¼¾åðó¼ùÅê¼ê¤¬£·²ó£´°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¤Ç£´ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Î¾·³ÌµÆÀÅÀ¤Î£²²ó¡¢ÀèÆ¬¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¢º´Ìî¤ÎÏ¢Â³ÆóÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¤µ¤é¤Ë£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¥±¥¤¤Ëº¸Ãæ´Ö¤Ø£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¡Ö·ë²Ì¤«¤é¤ß¤ë¤È£±¼ºÅÀ¤ÇËÉ¤²¤¿¤Ï¤º¡£Åê¼ê¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÈ¿¾Ê¤·¤¿¤¤¡£¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤ÆºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï£·»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢º£µ¨£±£²£´¸Ä¡£¥È¥Ã¥×¤ÎÃæÆü¡¦¹â¶¶¹¨¡Ê£±£±£¹¸Ä¡Ë¤òÈ´¤¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ËÉâ¾å¤·¤¿¤¬¡¢£±£²¾¡ÌÜ¤ÏÆ¨¤·¤¿¡£