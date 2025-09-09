½®ÌÚ°ìÉ×à¸æ»°²Èá¤ÎÆ±»Ö¡¦¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤ò¼Å¤Ö¡Ö82ºÐ¡¢º£»þÁá¤¹¤®¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡º£·î£´Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Âç¸æ½ê±é²Î²Î¼ê¤Î¶¶¹¬É×¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£¸£²¡Ë¤ÎÄÌÌë¤¬£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤ÎÑ£ÄÌ±¡¤Ç±Ä¤Þ¤ì¡¢²Î¼ê¤Î½®ÌÚ°ìÉ×¡Ê£¸£°¡Ë¤¬Ä¤Ìä¤ËË¬¤ì¤¿¡£
¡¡½®ÌÚ¤Ï¡¢¶¶¤µ¤ó¤ÈÀ¾¶¿µ±É§¤µ¤ó¡Ê£²£°£²£²Ç¯»àµî¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¸æ»°²È¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¡£½®ÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¡×¡£¡Ö¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëÆÈÆÃ¤ÊÀ¼¡£ÃúÇ«¤Ë²Î¤¦¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¶¶¤µ¤ó¤Î°úÂà²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤´¼«Ê¬¤Ç¸«ÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¡£¥×¥é¥¤¥É¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¶»Ãæ¤òÁÛÁü¤·¡ÖÏ·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢À¼¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£²Î¤¤¼ê¤¬²Î¤ò´°àú¤ËËº¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»à¤ó¤Ç¤âÌµÍý¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤Ï¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Æ¡¢¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡££¸£²ºÐ¡¢º£»þÁá¤¹¤®¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÅé¤ß¡¢¡ÖÍúÎò½ñ¤ÎÃæ¤Î£±¹Ô¤¬È´¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¡×¤ÈÈá¤·¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÄÌÌë¤Ë¤Ï¡¢¶âÂôÌÀ»Ò¡¢²ÃÆ£¹âÆ»¡¢»°ÅÄÌÀ¡¢»°Á±±Ñ»Ë¡¢ËãÀ¸¤±¤¤»Ò¡¢È·»³Í³µªÉ×¡¢À¸°ð¹¸»Ò¡¢¶ÓÌîÃ¶¡¢¤»¤ó¤À¤ß¤Ä¤ª¡¢Ä¹»³ÍÎ»Ò¡¢»°Âô¤¢¤±¤ß¡¢»³Æâ·Ã²ð¡¢ÅÄÀî¼÷Èþ¡¢£ã£ï£â£á¡¢ÈôÄ»¤È¤âÈþ¡¢¤Ï¤ä¤Ö¤µ¡¢½ÕÉ÷ÄâÌø¹¥¡¢ÀÄ¶õ¤³¤¦¤¸¡¢½®ÌÚ°ìÉ×¡¢¥í¥¶¥ó¥Ê¡¢²ÆÌÚ¤æ¤¿¤«¤é¤¬Ä¤Ìä¤ËË¬¤ì¤¿¡£