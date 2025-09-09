東都大学野球連盟は９日、１週間後の１６日の１部リーグ開幕を前に、都内で６校の監督による座談会を行った。

最大の話題は、リーグ戦５連覇中の青学大。２０１１年秋〜１４年春の亜大以来、史上３校目のＶ６に挑む安藤寧則監督（４８）は「秋も優勝をつかみ取れるように。６連覇というところは、しっかり目指していきたい」と力強く抱負を述べた。

これに対し、春３位の東洋大・井上大監督（５１）は「なんとしても、青学さんの６連覇を阻止したい。その一点にテーマを絞っています」。春４位の中大・清水達也監督（６１）も「打倒・青学でいきたいと思います」と挑戦状をたたきつけた。また、開幕週に青学大と対戦する春５位の国学院大・鳥山泰孝監督（５０）は「胸を借りるつもりで、精いっぱいぶつかっていきたい」と闘志をのぞかせた。

「期待の４年生は？」という問いに対し、青学大の安藤監督が最初に名前を挙げたのは、今秋ドラフト上位候補のエース・中西聖輝。「負けないピッチャーとして力を発揮してほしい」と期待を込めた。

一方「顔も見たくない他校の選手は？」の質問には、３人の監督が「中西投手」と答えた。これまでリーグ戦で計２８試合に登板し、１４勝２敗。難攻不落の右腕の攻略が、リーグ戦の行方を占う最大のポイントになりそうだ。