ËÜÅÄÍã¤Î¤É¥¢¥Ã¥×¤Ë¡ÖÅ·»È¤«¤È¡×Ìµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤â¤óÀä¡ª¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ïÈ©¡¡¤Ð¤Ã¤µ¡¼²Ä°¦¤¤¡ª¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ä½÷Í¥¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëËÜÅÄÍã¤Î¤É¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤óÀä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÅÄ¤Ï£¹Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Çò¤È¥°¥ê¡¼¥ó¤Î°áÁõ»Ñ¤Î¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥·¥¢¡¼¥Ë¥Ã¥È¥³¡¼¥Ç¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ïÈ©¡¡¤Ð¤Ã¤µ¡¼²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¤µ¤¤¤³¡¼¤Î¾Ð´é¡×¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤ËÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÅ·»È¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£