¡Úºå¿À¡Û¶áËÜ¸÷»Ê¤¬ÅÐ¾ì¶ÊÊÑ¹¹¡¡Íò¤Î¡Ö´¶¼Õ¥«¥ó¥²¥±«Íò¡×¤Ë¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¤éÊÑ¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À£°¡½£³£Ä£å£Î£Á¡Ê£¹Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¤¬£¹Æü¡¢ÅÐ¾ì¶Ê¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¡££²¡¢£³ÂÇÀÊÌÜ¤òÍò¤Î¡Ö´¶¼Õ¥«¥ó¥²¥±«Íò¡×¤ËÊÑ¹¹¡£¶áËÜ¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¤éÊÑ¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Íò¤âÍèÇ¯¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÇºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¡£¥é¥¤¥Ö¤ÎºÇ¸å¤Î¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¡¢Í¥¾¡·è¤á¤¿¸å¤Ï¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦¤â¤Î¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï»¶È¯£µ°ÂÂÇ¤Ç¡¢º£µ¨£¶ÅÙÌÜ¤Î´°ÉõÉé¤±¡£¶áËÜ¤Ï¤¿¤À°ì¿Í¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤Èµ¤¤òÅÇ¤¤¤¿¡££±£´£¶°ÂÂÇ¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡£¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÈÄ´»Ò¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»Ä¤ê£±£¶Àï¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£