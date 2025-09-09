¡Ú ºÊÉ×ÌÚÁï ¡Û¡ÖËÍ¤Ï ¡È±Ç²è¤ÎÎÏ¡É ¤ò¿®¤¸¤¿¤¤¡× ±Ç²è¡ÖÊõÅç¡×Åìµþ¥×¥ì¥ß¥¢¡¡¹À¥¤¹¤º¡Ö°ìÀ¸Ê¬µã¤¤¤¿¡×
ºÊÉ×ÌÚÁï¤µ¤ó¤Î¼ç±é±Ç²è¡ÖÊõÅç¡×Åìµþ¥×¥ì¥ß¥¢¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¹À¥¤¹¤º¤µ¤ó¡¢·¦ÅÄÀµ¹§¤µ¤ó¡¢±Ê»³±ÍÂÀ¤µ¤ó¤é¡¢¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬Åìµþ¥×¥ì¥ß¥¢ ÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¡ÖÊõÅç¡×¤Ï¡¢1952Ç¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«Åý¼£²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿²Æì¤Î»þÂå¤«¤é¡¢²ÆìÊÖ´Ô¤Þ¤Ç¤Î¶õÇò¤Î20Ç¯¤òÉÁ¤¯¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÄ¶Âçºî¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤¿¤á¡¢2²ó¤Î»£±ÆÃæÃÇ¤ò·Ð¤Æ´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤ÏÁ´¹ñ20¤«½ê°Ê¾å¤ò²ó¤Ã¤Æ¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ËËÛÁö¡£¤½¤Î¡Ö¾ðÇ®¤Î¸»¡×¤Ï²¿¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤Ï ¡È¸»¤«¤¡¡É ¤È³ú¤ßÄù¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ ¡ÈËÍ¤Ï¡Ö±Ç²è¤ÎÎÏ¡×¤ò¿®¤¸¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤·¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ë1%¤Ç¤âÃ¯¤«¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡¢Ì¤Íè¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤¿¤¤¡£´ñÀ×¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê¼êÅÏ¤·¤ÇÆÏ¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡É ¤È¡¢Ç®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ ¡È¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç°ìÀ¸Ê¬µã¤¤¤¿¡É ¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¹À¥¤µ¤ó¤Ï¡¢ ¡È(ÎÞ¤¬)¸Ï¤ì¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¸Ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡É ¤È¾Ð¤ï¤»¡¢ ¡ÈËÜÅö¤Ëº²¤¬½É¤Ã¤Æ¤ë¸½¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶¯¤¯¤Æ¡¢¿©¤é¤¦¤·¡¢µÛ¤¤¼è¤é¤ì¤ë¤·¡¢¤É¤ó¤É¤ó¼ä¤·¤¯¤Æ¼ä¤·¤¯¤Æ¡£ËÜÊÔ¤ò´Ñ¤Æ¤â¡¢µã¤¤¤Æ¤ë¤Ê¤¡¡Á¤Ã¤Æ»×¤¦¤Û¤É¡É ¤ÈÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¡¢·¦ÅÄ¤µ¤ó¤é¤¬±é¤¸¤¿¡ÖÀï²Ì¥¢¥®¥ä¡¼¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼Ìò¤ò±é¤¸¤¿±Ê»³¤µ¤ó¤Ï¡¢ ¡ÈºÊÉ×ÌÚ¤¯¤ó¤ËÂÐ¤·¤ÆËÍ¤ÏÇ¯²¼¤Ç¡ÊºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡ËÀèÇÚ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬Àï²Ì¥¢¥®¥ä¡¼¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÁ°¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¡¢±ÑÍº»ë¤µ¤ì¤¿¿Í´Ö¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Ç¡¢¤É¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«Æ¬¤òÊú¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡É ¤ÈÌòºî¤ê¤Î¶ìÇº¤òÅÇÏª¡£¤½¤Î¾å¤Ç ¡ÈºÊÉ×ÌÚÁï¤µ¤ó¤òÀèÇÚ¤À¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡¢°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡É ¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê±Ê»³¤µ¤ó¤ËºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢ ¡È¡Ö¥é¥ó¥Á¤Î½÷²¦¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤Ç½é¤á¤Æ°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢Í§Ã£Ìò¤À¤«¤é¡Ö¥Ö¥Ã¥¡¼¡×¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¢¡¢¤É¤¦¤¾¤É¤¦¤¾¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥Ö¥Ã¥¡¼¡×¤Ã¤Æ¤½¤Îº¢¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡É ¤È¡¢20Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î½é¶¦±é¤Îº¢¤«¤é¿Æ¤·¤¤Ãç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤Ï ¡È±Ç²è¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Á¤Ã¤Ý¤±¤Ê¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤ÉËÍ¤Ï±Ç²è¤Î´ñÀ×¤ò¿®¤¸¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤Ë¤Ï¤½¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¿´¤«¤é¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É ¤ÈºîÉÊ¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û