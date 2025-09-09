お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一（52）が9日放送のTBS系「バナナサンド」（後8・00）に出演。祖父の職業を明かした。

小杉は恒例の「ハモリ我慢ゲーム」企画に出演。同企画は子供の頃の気持ちに戻って全力で遊ぼうというコンセプトで、出演者たちは幼少期に着ていた格好を完全再現して登場。

バナナマン・設楽統が「もうすぐですね、敬老の日が近いんです。オンエアで。なのでおじいちゃん、おばあちゃんにまつわるエピソードがあれば。何か思い出ありますか?」と出演者たちに聞いた。

小杉は母親から「おじいちゃんが凄いアンタと似てるみたいな話を」と言われたことがあると切り出した。

祖父については「お医者さん」とし「一代でお医者さんになって成功して」とした。そのため母親から「アンタはまあ一応芸人として、こうやってちょっとそれなりに成功してるし。太り方もそっくり」と似ていることを伝えられた。

また「顔とか性格も、ちょっと陽気な感じも似てて。ホンマおじいちゃんに似てるって言われた」と言われたことに「凄いうれしくて。僕は」と喜んだ。

だが、祖父の写真を見てみると「60か70ぐらいの。太り方もそっくり。おなかポコーン出てて。でも…毛フサフサやったんすよ。あんまりでしょ?あんまりちゃいます」と納得できなかったことを明かして笑いを誘った。