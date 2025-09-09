¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹ ¡ÈÀ¸³¶¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥é¥à¡ÉÃ£À® ¾®ÅÄ³®¿Í¡Ö¾¡¤Ã¤¿¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤¿¿Í¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×
Á´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¼Ö¤¤¤¹¤ÎÉô¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¡ÈÀ¸³¶¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥é¥à¡É¤òÃ£À®¤·¤¿¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê19¡¢Åì³¤Íý²½¡Ë¤¬9Æü¡¢µ¢¹ñ²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹ ¡ÈÀ¸³¶¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥é¥à¡ÉÃ£À® ¾®ÅÄ³®¿Í¡Ö¾¡¤Ã¤¿¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤¿¿Í¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×
¶õ¹Á¤Ç¤ÏÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥óÍ¥¾¡¥«¥Ã¥×¤ò¼ê¤Ë³®Àû¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾®ÅÄÁª¼ê¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¾Ð´é¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²ñ¸«¤ÎºÇ½é¤Î°§»¢¤Ç¤Ï¡ÖÆú¤Ï±«¤Î¸å¤Ç¤·¤«¸«¤ì¤Þ¤»¤ó¡£±«¤ÎÃæ¤Ç¤â¸«¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Á´¤Æ¤¬²á¤®µî¤Ã¤¿¸å¤ËÆú¤Ï¸«¤ì¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¤Ï¼«Ê¬¤ò°¦¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÈÖ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤éËÍ¤ÏÆú¤ò¸«¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È·è¾¡Àï¤òÅ·µ¤¤Ë¡¢Í¥¾¡¤òÆú¤ËÎã¤¨¤¿»í¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¾®ÅÄ¤ÏÁ´¹ë¡¢Á´Ê©¡¢¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥ó¡¢Á´ÊÆ¤Î»ÍÂçÂç²ñ¤¹¤Ù¤Æ¤È¥Ñ¥ê¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÀ©ÇÆ¤·¡¢¡ÈÀ¸³¶¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥é¥à¡É¤òÃ£À®¡£ÃË»Ò¤Î¹ñ»Þ¿µ¸ã¡¢½÷»Ò¤ÎD.¥Ç¥Õ¥í¡¼¥È¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤Ë¼¡¤°»Ë¾å3¿ÍÌÜ¡¢19ºÐ¤È¤¤¤¦»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
·è¾¡¤Ï2»þ´Ö¤ò±Û¤¨¤ë·ãÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤â¤¦¤¢¤ó¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤âÉé¤±¤ë¤«¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï°ì½Ö¤è¤®¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤½¤Ã¤«¤é¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÃ¯¤è¤ê¤âÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È±þ¤¨¤¿¡£
¥Æ¥Ë¥¹°Ê³°¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Öµ×¡¹¤Ëµ¢¤ê¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ç¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èº£´ò¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
À¸³¶¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥é¥à¤òÃ£À®¤·¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¼Ö°Ø»Ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ¤ÎÂç²ñ¤ò³«¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÊÌ¤ËÃ¯¤Ç¤â¡Ê¼Ö¤¤¤¹¤Ë¡Ë¾è¤Ã¤Æ¥Æ¥Ë¥¹¤Ç¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥Æ¥Ë¥¹¥¯¥é¥Ö¤Ë¼Ö°Ø»Ò¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤ê¤È¤«¤â¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¾®³Ø¹»¤È¤«¤Ë¤â¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¾Þ¶âÁ´Éô¤½¤Ã¤Á¤Ë¤Ä¤®¹þ¤ó¤Ç¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤°¤é¤¤¡×¤È¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÉáµÚ¤òÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö10Ç¯¤°¤é¤¤¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤³¤ì¤«¤é¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ò¤³¤³¤«¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤Ã¤È¶¯¤¤¿Í¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ó¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈËÍ¤â¤â¤Ã¤ÈÇ³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤À¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1¿Í¤Î²¿¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤ë¿Í¤Ç¤¤¤¿¤¤¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¾¡¤Ã¤¿¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤¿¿Í¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊÑ¤¨¤¿¤¤¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹Ô¤Ã¤Æ¤âÃ¯¤â¸«¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤·¡¢¤â¤Ã¤È³¤³°¤Î¥Æ¥Ë¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢¥Ó¥Ã¥°¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¾®ÅÄ³®¿Í¡¡¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡õ»ÍÂçÂç²ñÍ¥¾¡¡Û
¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¡¶â¥á¥À¥ë¡Ê2024Ç¯¥Ñ¥ê¡Ë
Á´¹ëÍ¥¾¡¡Ê24Ç¯¡Ë
Á´Ê©Í¥¾¡¡Ê23Ç¯¡¢24Ç¯¡¢25Ç¯¡Ë
¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥ó¡¡Í¥¾¡¡Ê23Ç¯¡¢25Ç¯¡Ë
Á´ÊÆÍ¥¾¡¡Ê25Ç¯¡Ë
