¿·³ã»Ô¤Î±Õ¾õ²½ÂÐºö¹©»ö¤á¤°¤ê°Õ¸«¸ò´¹¡¡¡Ö»Ô¤ÇÁ´³ÛÉéÃ´¤ò¡×½»Ì±¤«¤éµá¤á¤ëÀ¼¡Ô¿·³ã¡Õ
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ò¤¦¤±¿·³ã»Ô¤¬¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë±Õ¾õ²½ÂÐºö¹©»ö¡£ÈñÍÑÉéÃ´¤ä¹ç°Õ·ÁÀ®¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢½»Ì±¤È»Ô¤Ë¤è¤ë°Õ¸«¸ò´¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½ÐÀÊ¼Ô¤«¤é¤Ï½»Ì±¤ÎÈñÍÑÉéÃ´¤ò¤Ê¤¯¤¹¤è¤¦µá¤á¤ëÀ¼¤Ê¤É¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
8ÆüÌë¡¢¹õºëÃÏ¶è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°Õ¸«¸ò´¹²ñ¡£¼«¼£²ñ¤ÎÂåÉ½¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ìó30¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀâÌÀ¤ËÀèÎ©¤Á»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¤³¤¦¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ò¿·³ã»ÔÅÔ»Ô·×²è²Ý¡¡º´Æ£¸ù°ì²ÝÄ¹¡Ó
¡Ö¾Íè¡¢±Õ¾õ²½¤ò¤·¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¹©»ö¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂðÃÏ¤¬¤Ç¤³¤Ü¤³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤êÉßÃÏ¤¬·¹¤¤¤¿¤â¤Î¤òÄ¾¤¹¹©»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ò¿·³ã»Ô¡¡Ãæ¸¶È¬°ì»ÔÄ¹¡Ó
¡Ö±Õ¾õ²½ÂÐºö¹©»ö¤Ï»ÜÀßÀ°È÷Èñ¤È°Ý»ý´ÉÍýÈñ¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¤¬¡¢»ÜÀßÀ°È÷Èñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ´³Û¿·³ã»Ô¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
»ÜÀßÀ°È÷Èñ¤Ï»Ô¤¬Á´³ÛÉéÃ´¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ä
¡Ò¿·³ã»Ô¡¡Ãæ¸¶È¬°ì»ÔÄ¹¡Ó
¡Ö30Ç¯Ê¬¤Î°Ý»ý´ÉÍýÈñ¤ò»Ô¤È½»Ì±¤¬ÀÞÈ¾¤·50ÄÚ¤Î²È¤Ë¤ª½»¤¤¤ÎÊý¤Ç¤¢¤ì¤ÐÉéÃ´¶â³Û¤Ï26Ëü2500±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
»Ô¤ÏÅÚÃÏ¤Î½êÍ¼ÔÁ´°÷¤Î¹ç°Õ¤¬É¬Í×¤È¤·¤¿¾å¤Ç½»Ì±¤ÎÈñÍÑÉéÃ´¤Ï30Ç¯´Ö¤ÇÌó26Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î»î»»¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½»Ì±¤«¤é¤Ï¡Ä
¡Ò½»Ì±¡Ó
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤óÈï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¥×¥é¥¹¤Þ¤¿¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¡£»Ô¤ÎÊý¤ÇÁ´³ÛÌÌÅÝ¤ß¤Þ¤¹¤è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ç¤¤ì¤Ð¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×
¤µ¤é¤ËÃÏ¶è¤Î¹âÎð²½¤«¤é¹ç°Õ·ÁÀ®¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¡£
¡Ò½»Ì±¡Ó
¡Ö¡ÊÃÏ¶è¤Î350À¤ÂÓ¤Î¤¦¤Á¡Ë65ºÐ¤ÎÆÈµïÀ¤ÂÓ¤È¤¤¤¦¤È5¡¢60À¤ÂÓ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢»ä¼¤á¤Þ¤¹¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¤¤¤¤¤Ç¤¹¡¢¤â¤¦¤¢¤È¤¢¤È10Ç¯½»¤á¤Ð¡×¤³¤¦¤¤¤¦²È¤¬Â¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡¢º£¡×
»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ä
¡Ò¿·³ã»ÔÅÔ»Ô·×²è²Ý¡¡º´Æ£¸ù°ì²ÝÄ¹¡Ó
¡Ö¤³¤ÎÅÙ±Õ¾õ²½¤·¤¿¶è°è°Ê³°¤Ë¤â±Õ¾õ²½¤·¤ä¤¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤È¤¤¤¦¤Î ¤Ï¹¤¯¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¤È¤Î¸øÊ¿À¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤´ÉéÃ´¤Ï¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¿·³ã»Ô¤Ï10·î10Æü¤«¤é½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤ò¹Ô¤¤¤½¤Î¸å¡¢ÂÐºö¹©»ö¤ò¹Ô¤¦¤«¤É¤¦¤«°Õ¸þ³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£