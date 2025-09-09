伊代表DFが明かす…ガットゥーゾ監督から叩き込まれた4つの教え「熱意、ハングリー精神、断固たる決意、そして…根性だ」
新指揮官を迎えたイタリア代表は、9月の北中米ワールドカップの欧州予選で2連勝を果たした。
6月まではルチアーノ・スパレッティ監督がチームを率いていたが、成績不振で退任が決定。白羽の矢が立ったのは、ドイツW杯優勝メンバーのジェンナーロ・ガットゥーゾ監督だった。
代表のレジェンドであり、現役時代は“闘犬”の異名を持つ指揮官は、さっそくチームに受け入れられているようだ。伊『フットボール・イタリア』によると、DFアレッサンドロ・バストーニは「選手時代から彼の姿は覚えている。すばらしいリーダーシップを持っている」と称えた。
「疲れているときに、さらに力を与えてくれる存在だ。彼に感謝し、その指導のもとですばらしい道のりを歩みたい」。そうエストニア戦後に指揮官について語ったバストーニ。さらにガットゥーゾ監督から授かった4つの教えを明かした。
「監督はわれわれの姿勢を後押ししてくれる。熱意、ハングリー精神、断固たる決意、そして根性という言葉は繰り返し叩き込まれたよ。これらは最近欠けていた要素だけど、エストニア戦では試合開始から終了までピッチで体現できたと思う」
6月まではルチアーノ・スパレッティ監督がチームを率いていたが、成績不振で退任が決定。白羽の矢が立ったのは、ドイツW杯優勝メンバーのジェンナーロ・ガットゥーゾ監督だった。
代表のレジェンドであり、現役時代は“闘犬”の異名を持つ指揮官は、さっそくチームに受け入れられているようだ。伊『フットボール・イタリア』によると、DFアレッサンドロ・バストーニは「選手時代から彼の姿は覚えている。すばらしいリーダーシップを持っている」と称えた。
「監督はわれわれの姿勢を後押ししてくれる。熱意、ハングリー精神、断固たる決意、そして根性という言葉は繰り返し叩き込まれたよ。これらは最近欠けていた要素だけど、エストニア戦では試合開始から終了までピッチで体現できたと思う」