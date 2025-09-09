°ìÈ¯¥ì¥Ã¥É¤Î¿À¸ÍDF¥È¥¥¡¼¥ì¥ë¤Ë2»î¹ç½Ð¾ìÄä»ß¤ÈÈ³¶â20Ëü±ß¤Î½èÊ¬¡ÄÂÐ¾Ý»î¹ç¤ÏÇðÀï¡¢ÅìµþV¤Ë
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï9Æü¡¢7Æü¤Î¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×½à¡¹·è¾¡Âè2Àï¤ÇÂà¾ì¤·¤¿¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÎDF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥È¥¥¡¼¥ì¥ë(26)¤Î½èÊ¬¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥¥¡¼¥ì¥ë¤Ï7Æü¤Î¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ½à¡¹·è¾¡Âè2Àï¡¦²£ÉÍFCÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢Á°È¾26Ê¬¤ËÁê¼êÁª¼ê¤Ë¥¿¥Ã¥¯¥ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Î¶¥µ»¤ª¤è¤Ó¶¥µ»²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¨È³´ð½à¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¿³µÄ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥È¥¥¡¼¥ì¥ë¤¬²á¾ê¤ÊÎÏ¤Ç¥¿¥Ã¥¯¥ë¤·¤¿¹Ô°Ù¤¬¡ÖÃø¤·¤¤È¿Â§¹Ô°Ù¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥È¥¥¡¼¥ì¥ë¤Ø¤Î½èÊ¬¤Ï2»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ÈÈ³¶â20Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¿À¸Í¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¤¿¤á¡¢½Ð¾ìÄä»ß»î¹ç¤ÏÆ±¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂç²ñ¤Ç¤¢¤ëJ1¤ÎÄ¾¶á2»î¹ç¡¢º£·î12Æü¤ÎÂè29Àá¡¦Çð¥ì¥¤¥½¥ëÀï¡¢23Æü¤ÎÂè31Àá¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àï¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥È¥¥¡¼¥ì¥ë¤Ï7Æü¤Î¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ½à¡¹·è¾¡Âè2Àï¡¦²£ÉÍFCÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢Á°È¾26Ê¬¤ËÁê¼êÁª¼ê¤Ë¥¿¥Ã¥¯¥ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Î¶¥µ»¤ª¤è¤Ó¶¥µ»²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¨È³´ð½à¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¿³µÄ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥È¥¥¡¼¥ì¥ë¤¬²á¾ê¤ÊÎÏ¤Ç¥¿¥Ã¥¯¥ë¤·¤¿¹Ô°Ù¤¬¡ÖÃø¤·¤¤È¿Â§¹Ô°Ù¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥È¥¥¡¼¥ì¥ë¤Ø¤Î½èÊ¬¤Ï2»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ÈÈ³¶â20Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¿À¸Í¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¤¿¤á¡¢½Ð¾ìÄä»ß»î¹ç¤ÏÆ±¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂç²ñ¤Ç¤¢¤ëJ1¤ÎÄ¾¶á2»î¹ç¡¢º£·î12Æü¤ÎÂè29Àá¡¦Çð¥ì¥¤¥½¥ëÀï¡¢23Æü¤ÎÂè31Àá¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àï¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£