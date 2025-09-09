『DISH//のオールナイトニッポン』放送決定！「笑えるハガキお待ちしています」（北村匠海）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

DISH//が9月16日の『オールナイトニッポン』のパーソナリティを担当する。

■リスナーからの質問にも回答

DISH//が、オールナイトニッポンシリーズのパーソナリティを担当するのは5年連続5度目で、25時からの通称“1部”といわれる『オールナイトニッポン』は、2024年1月にパーソナリティを務めて以来、2年連続となる。

当日はメンバーの好きな音楽や近況などのトークを中心に、リスナーからの質問やメールを募集。メンバーがそれに熱く答えていく他、コーナーも実施する予定。メールテーマやコーナーの詳細はオールナイトニッポン公式X（@Ann_Since1967）にて発表される。

■番組情報

ニッポン放送『DISH//のオールナイトニッポン』

09/16（火）25:00～27:00

パーソナリティ：DISH//

番組メールアドレス：dish@allnightnippon.com

番組ハッシュタグ：#DISHANN

■関連リンク

DISH// OFFICIAL SITE

https://dish-web.com/