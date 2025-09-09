『DISH//のオールナイトニッポン』放送決定！「笑えるハガキお待ちしています」（北村匠海）
DISH//が9月16日の『オールナイトニッポン』のパーソナリティを担当する。
■リスナーからの質問にも回答
DISH//が、オールナイトニッポンシリーズのパーソナリティを担当するのは5年連続5度目で、25時からの通称“1部”といわれる『オールナイトニッポン』は、2024年1月にパーソナリティを務めて以来、2年連続となる。
当日はメンバーの好きな音楽や近況などのトークを中心に、リスナーからの質問やメールを募集。メンバーがそれに熱く答えていく他、コーナーも実施する予定。メールテーマやコーナーの詳細はオールナイトニッポン公式X（@Ann_Since1967）にて発表される。
■番組情報
ニッポン放送『DISH//のオールナイトニッポン』
09/16（火）25:00～27:00
パーソナリティ：DISH//
番組メールアドレス：dish@allnightnippon.com
番組ハッシュタグ：#DISHANN
■関連リンク
DISH// OFFICIAL SITE
https://dish-web.com/